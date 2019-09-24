國民黨將爆黨權爭奪戰？黃創夏斷言：「他」最有優勢

2019-09-24 00:50

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨總統參選人韓國瑜副手人選遲遲尚未出爐，而韓國瑜和前新北市長朱立倫的「韓朱配」呼聲相當高，資深媒體人黃創夏就認為，未來國民黨將爆發黨權爭奪戰，而朱立倫相當年輕，再加上這段過程中朱立倫盡心盡力的幫立委輔選，累積人脈、人情，就能擁有「最大優勢」

黃創夏在節目「年代向錢看」中談到，近期朱立倫被力捧，媒體開始「拱朱」，朱立倫只能不停閃躲，黃創夏認為其實朱立倫背後還有現任新北市長侯友宜，因此如今「韓朱配」呼聲如此之大，「為什麼一定國民黨一定要拱朱？」黃創夏就是要拉出過去不停拒絕韓國瑜的侯友宜。

黃創夏提到，台北市長柯文哲過去受訪曾提到，國民黨內31名大老即使簽名連署登報呼籲團結，但至少有15名大老曾經勸進郭台銘，目的就是擔心若明年三頭空「總統、立委、高雄市長韓國瑜面臨罷免」，明年1月11號後國民黨恐怕面臨黨權爭奪戰，必須放心思在這個「黨權爭奪戰」上。

黃創夏認為朱立倫相當年輕，再加上這段過程中朱立倫盡心盡力的幫立委輔選，累積人脈、人情，就能擁有「最大優勢」，但朱立倫不能得罪藍營、不能不盡責，但也不能負起太大責任，而若是朱立倫真的被拱上架，那後面侯友宜也會很難拒絕，因此朱立倫如今被捧「真的很尷尬」。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法