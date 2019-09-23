蔡英文為釋疑亮出博士論文 徐世榮抱屈：被霸凌者的悲歌！

2019-09-23 20:17

〔即時新聞／綜合報導〕總統蔡英文博士學位近日頻遭質疑，上週還被立院國民黨團開記者會質疑博士論文，針對如斯疑雲，總統府今（23）日召開記者會，決定直接亮出蔡英文在倫敦大學的博士論文原稿，對此政大地政系教授徐世榮替蔡英文抱屈，認為這件事根本就是霸凌事件，但最後卻必須由被霸凌者證明清白！

蔡英文博士學位、畢業論文頻遭賀德芬、彭文正以及立院國民黨團等人質疑，對此總統府今天決定直接亮出論文原稿，並表示「為了鼓勵國際貿易法研究」，因此授權國家圖書館將論文公開閱覽，並強調已經向校方取得學生資料，證明蔡英文透過嚴謹過程取得學位，而取得學位的過程也經過校方、中選會等單位驗證，並無問題。

「被霸凌者的悲歌」徐世榮替蔡英文抱屈，他認為這整件事根本就是一個霸凌事件，因此深感悲哀，他驚訝表示「它竟然不是由霸凌者來負擔舉證責任，而是必須由被霸凌者自己來證明自己的清白」，認為這就是台灣人民過去長久以來的「被迫害經驗」。

徐世榮接著發文表示，韓國瑜可以否認過去自己說過的話「挖石油誰說的？」但蔡英文即使有英國倫敦政經學院的強力背書，還是被迫必須公開自己的博士論文，徐世榮怒轟「為什麼韓國瑜總是可以信口開河，完全不負責任？又為什麼蔡英文總是要被霸凌？」

徐世榮臉書全文

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