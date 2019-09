聯大總辯論前夕 澳洲發聲：Taiwan can help

「台灣能幫忙(Taiwan can help)」是外交部推動國際參與的口號,圖為駐慕尼黑辦事處結合台灣黑熊意象、聯合國(UN)與「台灣能幫忙」口號的推廣圖案。(圖擷取自慕尼黑辦事處臉書)

2019-09-23 10:11

〔記者呂伊萱/台北報導〕聯合國大會總辯論將於明(24)天登場,澳洲駐台辦事處今正面表示,認同台灣在針對永續發展目標及發展全民健康覆蓋的持續進展,「台灣能協助提升本區域及全球的醫衛安全」。這也是在世衛大會(WHA)參與案以外,澳洲第一次針對台灣專業參與國際發聲。

第74屆聯合國大會萬眾矚目的總辯論將於24日至30日登場,共排定196人上台發言,會議主題為「激勵多邊努力消除貧窮、促進優質教育、氣候行動及包容」。

為呼應總辯論主題,我國近期也以台灣的永續發展行動為題,由駐紐約辦事處、環保署、工研院與相關大學院校在紐約舉辦相關會議,向聯合國社群人士介紹台灣為落實聯合國永續發展目標的行動與進展。

在總辯論開始前夕,澳洲辦事處今天在臉書上發表中英文評論,表示「澳洲辦事處認同台灣在針對永續發展目標及發展全民健康覆蓋的持續進展,以台灣高品質醫療照護的國際聲譽,台灣能夠協助提升本區域及全球的醫衛安全。(The Australian Office acknowledges Taiwan’s continuing progress towards the Sustainable Development Goals (#SDGs) and universal health coverage. With its international reputation for high quality medical care, Taiwan can help to advance health security in our region and globally.)」

澳洲辦事處在聲明中使用了「台灣能幫忙(Taiwan can help)」等語,和外交部推動國際參與口號「Taiwan can help」相同,在環保與健康等專業領域,支持台灣國際參與的意涵不言而喻。

