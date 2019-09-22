上次韓國瑜害他「被遲到」 松田康博：別說人是智障...

2019-09-22 22:11

〔即時新聞／綜合報導〕日本東京大學學者松田康博一行人本月初來台訪問，6日與高雄市長韓國瑜會面，沒想到臨時更改會面地點，韓國瑜卻自豪說「等日本人等了25分鐘」，讓松田康博一行人莫名其妙的「被遲到」。當時，松田康博為此特別在臉書澄清還原真相，沒想到臉書遭到大量韓粉灌爆，今天松田康博再度為大家的關心致謝，他還說「我相信台灣公民社會的良知」。

松田康博說，在「被遲到事件」之後的幾天內，他的個人臉書估計有100萬人次以上的訪問，也有數萬人在臉書上留言，有上千人申請加入臉友。對此，他表示非常感激大家的關心、表達深切的謝意。

松田康博表示，在這之後他回到了繁忙的研究與日常生活，雖然有看到大家的留言，但沒有辦法一一答覆，還請大家包涵，他的臉書不加不認識的人，也請各方希望加好友的網友見諒，他也說，如果還希望有在臉書的互動，可以勾選「追蹤」他個人與研究室的臉書專頁。

另外，他觀察網友的留言發現，有些人批評別人時會說出「某某是智障」之類的比喻，松田康博強調不能認同這種說法，因為他的弟弟就有自閉症及智能障礙。他說，雖然任何人都可以生氣，也可以批評別人的觀點，但是他認為不應該以詆毀其他弱勢族群的方式來批評別人，應該選擇別的用語與方式。

最後他表示，「我相信台灣公民社會的良知。祝大家平安」！

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