「勇鷹」高教機下週亮相 空軍：命名無政治考量

2019-09-22 15:28

〔記者涂鉅旻／台北報導〕新式高教機原型機將在下週出廠，軍方下週二將舉辦出廠典禮並邀請總統蔡英文出席，而經過空軍徵選與票選結果，新型高教機將訂名「勇鷹」。不過，有部分人士解讀「勇鷹」有「擁（蔡）英（文）」之嫌，因此軍方遲未公布命名結果，但空軍今日下午表示，此案在今年2月完成評選，且尊重公開意見達成共同結論，並無任何政治考量。

針對高教機命名一事引發外界聯想，空軍表示，為落實全民國防教育與擴大國人參與國防事務，空軍在去年11月底公開說明網路票選相關規劃並公佈，讓民眾熱情踴躍投稿，而此案在今年2月已完成評選，透過委員的討論以及網路票選，全程處理均尊重公開意見，達成共同結論，以能彰顯空軍忠勇軍風與優異戰技作為命名評選的重點，並無任何政治考量。

空軍表示，在網路命名徵集活動階段，共計徵集3576則命名，經空軍組成部內評選會，並邀請各大報社、軍事雜誌社、軍史專家、軍聞社及青年日報社等組成部外評審會，分兩階段評選出10則命名，自今年1月2日起至2月1日截止，公布於網路由全國民眾公開投票。

空軍強調，此次高教機命名活動採「網路投稿、網路票選、全民參與、程序公開」等方式進行，籲請國人持續支持國機國造政策，以達成國防自主之目標。

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