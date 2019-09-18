空軍P-3C反潛機起飛傳「焦味」 緊急返場人機均安

〔記者涂鉅旻／台北報導〕空軍司令部屏東基地一架P-3C反潛機（機號3309）今日上午10點28分起飛，但機上人員在機艙內聞到焦味，因此實施緊急處置返場，並於10點49分降落於屏東基地，人機均安。對於事故原因，仍有待專案小組調查釐清。
稍早有訊息指出，這架反潛機起飛時有裝備「起火燃燒」，但空軍官員駁斥，並沒有起火情事，僅有傳出焦味。
另值得注意的是，空軍一架P-3C反潛機（機號3310）在今年7月25日降落時，也傳出燒焦味，但這兩起事故是否有相關性，仍有待釐清。
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〔記者涂鉅旻／台北報導〕空軍司令部屏東基地一架P-3C反潛機（機號3309）今日上午10點28分起飛，但機上人員在機艙內聞到焦味，因此實施緊急處置返場，並於10點49分降落於屏東基地，人機均安。對於事故原因，仍有待專案小組調查釐清。
稍早有訊息指出，這架反潛機起飛時有裝備「起火燃燒」，但空軍官員駁斥，並沒有起火情事，僅有傳出焦味。
另值得注意的是，空軍一架P-3C反潛機（機號3310）在今年7月25日降落時，也傳出燒焦味，但這兩起事故是否有相關性，仍有待釐清。