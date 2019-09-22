拿佩琪寫臉書回應學姊選不選 柯P：尊重獨立個體自主性

2019-09-22 13:05

〔記者沈佩瑤／台北報導〕台北市長柯文哲組台灣民眾黨，目標進軍國會，今天早上公布首波立委提名名單，喊出國會3黨不過半，不過備受矚目的台北市政府副發言人「學姊」黃瀞瑩不在名單中，外界關注其動向。對此，柯文哲今早要大家應該去問學姊，但即使身為長官，也不能替她回答，就像他每次都叫妻子陳佩琪不要寫臉書，「她還是照寫啊！」引發現場一陣笑聲。

談到區域立委要如何突破藍綠2黨夾殺，柯文哲直言，在目前憲政體制下，單一選區2票制是第7次修憲當時國民2黨共同修憲成功，等於是合謀確保壓縮第三勢力的出現，換言之要突圍確實有難度。

柯文哲接著提到自己當初騎一日雙塔，一次騎520公里，「你問我在富貴角燈塔上車的時候，有沒有把握可以騎到鵝鑾鼻？」答案是「誰知道？」因為從來沒騎過，但就是那句話：做不一定會成功，但不做一定不會成功！他也認為很困難，但凡事都要有第一步。

他並指出，過去第三勢力興起，從新黨、親民黨、台聯到時代力量，他們犯的錯誤就是一直在統獨軸線上去跟人家競爭，有個很重要的觀點，若你賣的產品跟人家一樣、通路商一樣，若廣告手法也一樣，請問誰會在市場上獲勝？答案是目前市場上佔有率最大的公司。

「所以我們會記取過去第三勢力失敗經驗，把國家治理當作一個競選主軸。」柯強調，不能每次遇到困難，都推到統獨、藍綠上面，其實這國家更重要的是效率、科學、數據、溝通，這種所謂國家治理的理念，在過去從沒被拿來當作選舉主軸，這才是民眾黨要去強調的。

至於預估可以拿下幾席？柯沒有正面回應，而是提到自己2014年2月17日早上，在值完班、寫完病例之後脫下白袍，走出台大醫院，反問媒體覺得在那一刻，有人認為他會贏2014選舉嘛？「所以我回答你的話，我們有目標，剩下的就是全力以赴。」

不過學姊沒有在第一波名單中，媒體詢問是在下一波，或改列不分區？

柯笑說，學姊的問題應該直接問學姊，「即使我們是她的長官，也不能替她回答」，他強調政治上要尊重每個人都是獨立個體，「就像我叫陳佩琪不要寫臉書，她還是照寫啊！也不能去干涉她。」所以在政治上每個人都是一個獨立個體，要給他最大自主性。

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