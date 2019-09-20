民眾黨首波立委提名 「學姊」意願低應不在其中

2019-09-20 12:02

〔記者陳璟民／台北報導〕台灣民眾黨預計22日上午公布首波立委提名名單，該黨中央評議委員提名會議將於今晚討論定案，黨主席柯文哲、市府顧問蔡壁如屬意市府副發言人、「學姊」黃瀞瑩，投入台北市第一選區（北投區、天母）立委選舉，可是黃的意願不高，最後應該不會在名單裡。

據了解，民眾黨首波提名立委人選中，台北市第三選區（中山區、北松山）將由逢甲大學助理教授何景榮出馬，他是我國與印尼新住民的第二代，夏威夷大學社會學博士，榮獲第54屆十大傑出青年，民進黨籍，將遭逢國民黨立委蔣萬安、民進黨立委參選人吳怡農，坊間喻為「三帥對決」。

台北市政府社會局前機要秘書蔡宜芳則將參選第七選區（信義區、南松山）立委，她學歷為清華大學材料工程博士班，去年參選高雄市議員失利，父親蔡崇銘為民進黨籍高雄市鹽埕區中原里長，已知對手為國民黨費鴻泰、民進黨提名市議員許淑華、時代力量陳雨凡。

市政顧問、前民進黨文山區主任張幸松向柯文哲毛遂自薦，可望獲民眾黨提名投入台北市第八選區（文山區、南中正）立委選舉，他是尪公獅子會創會長，兩度參選台北市議員落選，此役將對上國民黨資深立委賴士葆與民進黨徵召市議員阮昭雄。

民眾黨在新北市第七選區（板橋區九如里等61里）將提名Z9網路媒體執行長吳達偉，挑戰民進黨立委羅致政、國民黨提名立委參選人柯志恩；台中市第三選區（后里區、神岡區、大雅區、潭子區）則推出大雅區上雅里長、台中市議員吳顯森秘書張睿倉，挑戰時代力量立委洪慈庸，民進黨在此區採不提名策略，國民黨可能由台中市副市長楊瓊瓔出馬。

高雄市第五選區（三民區、苓雅區8里），民眾黨將提名李佳玲，她的現職是人壽保險規劃師，曾在518高屏義勇軍擔任首場餐會主持人；至於苗栗縣第一選區（竹南、後龍、造橋、通霄、西湖、銅鑼、三義、苑裡等鄉鎮），民眾黨提名曾有民進黨籍的朱哲成參選，他曾任行政院中部辦公室副執行長秘書，將對上國民黨立委陳超明及民進黨提名參選人、苗栗縣議員羅貴星。

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