藍營攻擊小英博士論文 姚立明舉例打臉：無效指控

2019-09-22 00:19

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨近期針對總統蔡英文博士學位議題進行攻擊，甚至還在立院成立調閱委員會查真相。對此，擁有德國國立比勒費爾德大學法學博士的國會觀察基金會董事長姚立明舉例打臉，國民黨這些指控不僅很無聊，也是很無效的指控。

姚立明20日在三立《新台灣加油》節目中表示，蔡英文的博士倫文已經有人質疑了好幾個月，有人先說蔡英文沒有博士論文、沒有博士學位，結果蔡就拿出博士證書證明有博士學位，蔡的母校英國倫敦政經學院（LSE）也證明蔡有博士學位，然後有人說蔡英文沒有博士論文，但其實早就有人讀過蔡英文的博士論文。

姚立明接著說，但蔡英文博士論文內容卻仍被質疑，甚至說博士論文格式有問題，「我講個不客氣的話，愛迪生如果寫一篇有關電燈的博士論文，30年後會被認為連碩士都沒資格了」。他強調，博士論文是當年當時代，尤其是社會科學的論文，它會隨著時代演進，若蔡英文當時寫的論文當然沒辦法與時跟進去更改，「她的論文不需要給別人參考是很正常的事」。

姚立明也打臉蔡英文拿博士時間太短的質疑，他說，他有台大碩士的同學花了10年才拿到德國海德堡的博士，但卻有台大學士生僅花3年就拿到博士。姚立明更直言，「拿美國博士的程序來質疑歐洲的程序是一件很奇怪的事」。

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