國民黨打小英論文當選戰主軸？ 綠委霸氣：我們很歡迎！

2019-09-21 23:50

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨近日傳出內部有「黑英計畫」，要猛攻總統蔡英文論文，國民黨數名立委昨日也召開記者會質疑蔡英文學歷。對此，立委蔡易餘表示，「我們歡迎國民黨，如果你們真的有這樣的黑英計畫就來打」，蔡易餘也說，已經是貨真價實的東西，「不管你怎麼黑，你沒辦法把他轉成假的」。

國民黨立委陳學聖昨（20）日在政論節目「新聞面對面」 中，否認國民黨質疑蔡英文論文的行為是「黑英計畫」。他表示，要黑的話是民進黨先黑，而且很多做研究調查的人都與國民黨無關，「我們只是引述他們所調查出來的結果」。

對此，蔡易餘在節目上回應，如果國民黨真的有這樣的黑英計畫就來打，「我們歡迎國民黨」。因為事實的東西，就是禁得起檢驗。如果已經是一個貨真價實的東西，「不管你怎麼黑，你沒辦法把他轉成假的」。

蔡易餘說，蔡英文的論文已經經過認證，很多人說沒有論文，結果有人組團到了英國去，就是有看到論文，甚至都拍下封面，並寫出了論文大概的內容，就只是無法將內容拍照而已。蔡易餘表示「有論文是事實」，他也諷刺，下一步大概就要打論文的內容寫的好不好，「大家都搶著要當蔡英文的口試委員」。

最後蔡易餘說，這件事已經被挑戰一段時間，國民黨要把這件事當選戰的主軸的話，「老實講，我們很歡迎」。

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