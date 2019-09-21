社後捷運座談邀蔡英文出席 張宏陸、林國春煙硝味起

2019-09-21 16:12

〔記者何玉華／新北報導〕新北市立委選舉煙硝味起！第6選區（板橋西區65里）現任立委民進黨張宏陸再度對上國民黨現任市議員林國春挑戰；張宏陸明（22）天將舉辦社後捷運座談會，邀請總統蔡英文參加，林國春則在臉書直播「錢是新北市政府出的，都是新北市在做的」，怎麼沒有通知地方的官員，質疑這不是中央與地方一條心推建設。

張宏陸說，他從2018年1月請交通部評估社後捷運可行性以來，除了辦座談會、會勘，也緊盯進度，交通部終於在去年核定補助，交由新北捷運局執行，並在今年6月完成評估計劃發包。林國春與其質疑跳過新北市政府辦座談會，更應該多用點心督促市府的執行進度，扮演好現任議員的角色，而不是糾結在現任立委為何要針對重大施政向民眾做面對面的說明。

張宏陸18日下午在臉書貼出邀請到總統蔡英文及交通部代表，於22日上午在國光國小大禮堂，為板橋鄉親進行社後捷運的說明；林國春緊接著在19日晚間，在粉絲團預告20日下午將直播談捷運線從泰山到板橋這個廊帶的發展動向。林國春指出，市政府有委託顧問公司評估中，但經社後或是浮洲地區都還在研議中，還未有明確的路線規劃。

林國春在直播中指出，中央有興趣要推動輕軌，但主要經費是新北市政府出的，建議中央、地方要一條心，不分黨派共同完成；既然週日蔡英文要來說明，新北市政府應該要趕快跟交通部討論一下，讓市府官員去說明，「因為錢是新北市政府出的，都是新北市在做的」，座談沒有通知地方的官員，這不叫中央、地方一條心。

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