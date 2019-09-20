斷交關鍵 涉外人士：吉里巴斯曾向我索求11億買民航機被拒

2019-09-20 16:50

〔記者彭琬馨／台北報導〕我南太原友邦吉里巴斯今宣布與我斷交，外交部長吳釗燮下午也旋即召開記者會宣布與吉國斷交。涉外人士透露，吉國去年便曾向我方提出盼能資助購買一架3600萬美金（約11億台幣）民航機的要求，不過因該民航機涉及營利，並不符合我國「國際合作發展法」規定，我方盼能以優惠貸款方式提供，但此提議不為吉國接受，因此埋下斷交主因。

在中國重金利誘下，索羅門16日決定轉向中國，另一南太友邦吉里巴斯昨也傳出邦交不穩的訊息，今日便宣布與我斷交，成為本週內第二個與我斷交的國家，也是總統蔡英文上任後第7個與我斷交的國家，在吉國斷交後，我國僅存15個友邦。

對此涉外人士今表示，吉國總統馬茂自2016年上任以來便持續與中國高層保持往來，去年初馬茂甚至與中國外交部高層在第三地碰面，相關舉措引起我方高度關切；此外，中國也透過漁業公司的方式與吉國往來，據透露，在斷交前我方曾掌握吉國在與中國召開的漁業會議上擺放雙方國旗，因此「斷交並非完全突然、沒有預料的事」。

涉外人士表示，吉國盼我方能提供購買民航機的資金，「這是很大的數字」，在向我國索求未果後，據聞中方則已承諾要給予吉國兩架民航機與數艘渡輪。

涉外人士並說，我方過去做了諸多鞏固邦交的努力，包含今年3月總統蔡英文原訂前往吉國因故取消後，外交部政次徐斯儉與亞太司司長葛保萱4月便赴吉國固邦，與總統馬茂、國會議長會面，「當時談的很愉快」；涉外人士說，未來會全面盤點友邦政治人物過去背景，以及與中國間的關聯性。

據了解，吉里巴斯9月初舉行黨團會議，數度討論是否要與我國斷交，改與中國建交，直至前天在內閣會議中定案。吉國外交部是在今天當地時間下午3點（台灣時間上午11點）以外交節略的方式通知我方大使館斷交一事。

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