吉里巴斯斷交藍委怪蔡總統「戳老共」 蘇揆反擊了

2019-09-20 15:32

〔記者陳昀／台北報導〕繼索羅門決議轉向中國，另一南太友邦吉里巴斯也傳出鬆動，外交部長吳釗燮稍早宣布斷交。國民黨立委賴士葆質詢時批評，馬政府時代維持邦交8年，蔡總統卻拚命戳老共，「可以不要戳他啊」，為了選舉利益犧牲國際外交空間；蘇揆反擊說，那是因為馬認同九二共識。

賴士葆質疑說，蔡政府斷交第一名，外交部長變成斷交部長，邏輯更顛覆世界民主的倫理，要求蘇揆說明是否擔心再發生斷交情形？

蘇貞昌回應，吉里巴斯原本是我們的邦交國，一夕之間跟中國友好，這個國家的做法令人意外，也不是一般民主國家的常態，台灣外交處境非常艱難，需要國人團結對外，「我們也應該更努力」。

「難道我們沒有檢討空間嗎？」賴士葆則持續質疑，蔡總統為了選舉拚命戳老共，「可以不要戳他嘛，他就鄰居比較大漢，不要戳他嘛」，為了選舉利益犧牲國際外交空間，蔡總統應該被譴責是不是？蘇貞昌立刻回應：「不是。」

面對賴士葆再質疑「為什麼馬英九8年可以維持邦交？」蘇貞昌回應：「因為馬認同九二共識、一國兩制」，賴士葆立刻回嗆說，沒有一國兩制，話不要亂塞喔，蘇貞昌則解釋說，馬認同九二共識，中國國家主席習近平認為等同一國兩制。

賴士葆又說，九二共識是美國、台灣、中共共同「框下來」的，要蘇貞昌多讀書，「你要把它變成一國兩制，對不起，要台灣、美國同意，不是習近平說了算，好了我不跟你講這個」。

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