恐成最後輸家！中國花大錢挖牆角 蔡依橙：引起美國全面警戒

2019-09-20 15:45

〔即時新聞／綜合報導〕繼稍早傳出吉里巴斯欲與我國斷交後，外交部長吳釗燮今下午舉行國際記者會，宣布與吉里巴斯斷交。對此，身兼醫師的作家蔡依橙則指出，中國花大錢挖南太平洋牆角，看似威風，但此舉將引來美國警戒，他認為「最後的輸家可能是中國」。

據臉書粉專「蔡依橙的閱讀筆記」貼文 ，蔡依橙首先提及，當時吉里巴斯其實是美國委託台灣去建交的，他說明，因之前中國跟吉里巴斯建交時，蓋了一個衛星站，天線對準美國軍事設施，被懷疑在監控美軍，後來，美軍用F-16飛過示意「我注意到了」，隨後，台灣與吉里巴斯建交後，中國拖延了3週才跟他們斷交。

蔡依橙以此案例表示，所以漢賊其實可以兩立的，他也認為，這3週可能就是中共在跟美國做困獸之鬥；對此，蔡依橙強調，台灣人容易以「又輸了中共」來看待兩岸外交戰，但國際世界動態並非如此，他舉出就像台灣與索羅門斷交，「你看國際新聞安安靜靜的，但更火的是美國，更緊張的是澳洲」。

蔡依橙進而分析「最後的輸家可能是中國」，中國為了轉移香港治理不力的注意力、壓制反習派系，花大錢挖南太平洋牆角，看似威風，但這個已經踩過美國的第二島鍊，當貿易戰已經讓國內經濟搖搖欲墜時，又多個天坑砸錢，不見得是好事。

蔡依橙強調，一來此舉會引起美國政界的全面警戒，這可是反跳島戰術，美國人怎麼對得起那些在二戰死去的美軍，蔡指出，現在國會兩黨議員都快噴出火來，中國未來不會太好過；二來，他舉出上一個跟美國比資源的蘇聯，當資源用光了，政治體制就等著解散。

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