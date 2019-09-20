吉里巴斯斷交》蔡總統：堅定告訴中國 一國兩制不可能

2019-09-20 16:10

〔記者周敏鴻／桃園報導〕蔡英文總統下午前往桃園市政府興光堡壘參觀「桃園設計獎」作品時，對於吉里巴斯與我國斷交一事發表談話。她說，對於吉里巴斯選擇去做中國的棋子，她覺得是個很大的錯誤，未來中國只會有更多打壓，我們不能放棄堅持，否則世世代代將喪失主權、自由與民主，而一無所有。

蔡英文說，我們與吉里巴斯斷交一事，政府全程都有掌握，外交團隊已經盡了最大努力。對於吉里巴斯政府所做的決定，她感到非常遺憾，他們選擇放棄一個真誠的朋友，而去做中國的棋子，她覺得是個很大的錯誤。

「選舉之前的這段時間，中國會持續有很多的打壓與脅迫，動作只會更多、不會更少，目的只有一個，就是想要扭轉總統選舉的戰局」，蔡英文說，現在距離總統大選只剩100多天，這也是中國在此時刻密集打擊我們的原因，她掌握的資訊，選舉之前中國打壓與脅迫作的動作只會更多。

蔡英文說，中國試圖用打壓行動告訴台灣人不能買戰機、不能撐香港、只能選擇一個會向中國低頭的總統，她要代表中華民國台灣，堅定地告訴中國，「對於一國兩制，我們的答案只有三個字，就是『不可能」」，這些鴨霸、惡霸式的壓迫，不會讓台灣人放棄堅持，如果我們選擇放棄堅持，我們世世代代的台灣人，將不會有主權、將不會有自由、將不會有民主，我們將會一無所有。

媒體另詢及海地與吐瓦魯等國家是否還有斷交危機、外交部長是否應該請辭等，蔡英文都未回應。

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