新北議員「開箱」藏亮點 「寶貝」都上場

2019-09-20 21:40

〔記者何玉華／新北報導〕網路正在流行「開箱文」，新北市議會多名議員也搭上這股熱潮，開箱「日常」；有全套的選民服務設備，也有因應定期會將進行預算審查的準備，還有新科議員兼新手媽媽的標準配備，其中女議員的「開箱」，也被網友發現多了溫柔的「亮點」。

市議員蔡淑君標榜「4G服務」，各項選民服務快又有效率，她開箱的「4G服務」必備大至電動機車、小至各項文具，還有雨衣、雨傘、雨鞋及適合四處趴趴走的平底鞋，還有服務處內愛犬「yuki醬」也入鏡；「yuki醬」原本是流浪犬，在蔡淑君的領養照顧下，也成為選民熟知的服務處一員，這次也成為開箱的主角。

新科議員江怡臻就任後不久生下兒子「可樂」，平時除了議會開會、選區服務，回家還要把屎把尿，開箱文中，他抱著兒子躺在正中間，一邊是公事必備品，一邊是奶瓶、奶嘴，讓她每天忙得24小時不夠用，在工作和家庭兼分秒必爭，每天跟時間賽跑的情況下，出門裝備一定要帶好帶滿。

男議員的開箱文就嚴肅多了！新北市議會預計27日召開定期會，將進入明年度的預算審查，市議員何博文的預算審查開箱文，4疊疊高的各單位預算書、市長的施政報告，做足審查預算的準備。

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