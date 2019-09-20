藍營猛攻小英學歷？ 李俊俋諷：人人皆草包

2019-09-20 16:18

〔記者黃欣柏／台北報導〕針對國民黨質疑蔡英文總統論文，甚至要求成立調閱小組一事，立法院民進黨團書記長李俊俋今表示，國民黨推出被公認為草包的總統候選人，難以獲得選民認同，卻拿蔡總統論文的事情打泥巴仗，恐怕是「全黨救草包，變成人人皆草包」。

李俊俋指出，國民黨使出暗黑兵法，企圖以「論文門」來造謠抹黑小英，進而挽救韓國瑜聲勢，但這個「黑英計畫」其實就是個腦補的黑色笑話，只能騙自己，根本騙不了選民。

李俊俋表示，博士論文「有就是有」，若沒有繳交論文，就不可能拿到學位，有了學位才能夠在大學任教，這是基本的程序。何況倫敦政經學院已經多次說明蔡總統的畢業論文沒有問題，「難道國民黨還認為學校幫著造假嗎？」「小英畢業當年還是國民黨執政，難道國民黨當年就在幫忙造假嗎？」

李俊俋強調，有人拿倫敦政經學院圖書館遺失蔡總統論文部分頁次來質疑，但為何遺失、為何限閱等都要以校方說明為主，國民黨卻刻意轉移焦點來刁難畢業多年的小英，明顯是想誤導大眾，一個老派政黨推出完全沒有政策能力的草包來選總統，已經讓人很驚嚇，「沒想到為了救一個草包，卻變成人人皆草包」！

李俊俋諷刺，原來草包分裂會生出更多草包，整個黨的問政能力都跟著草包候選人探底，不斷在國會上演政治鬧劇，進而浪費國家資源，這一點其實比論文的事情更讓人擔心。

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