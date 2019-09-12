蔡英文被指學歷造假 LSE主任開砲：隱射LSE是野雞大學？

2019-09-12 20:34

〔即時新聞／綜合報導〕台大名譽教授賀德芬等人日前指控總統蔡英文的博士學位涉嫌作假，已被蔡總統提告妨害名譽，未料又有人指控蔡的學籍資料有遭人塗改的痕跡。對此，倫敦政經學院（LSE）台灣研究計畫室主任施芳瓏不滿，難道只因校方制度不如台灣完善，就「被嘴成蔡英文竄改學生記錄」，更砲轟這是否又影射LSE是一所「野雞大學」？

施芳瓏11日在臉書表示，「看到公布的LSE學生記錄，只因爲校方作法不如台灣的完善，更新的訊息沒有換紙重寫，直接在上面塗改，也會被說嘴成『蔡英文竄改學生記錄』？！這不是又在隱射LSE是野雞大學嗎？」她質疑，提出「塗改學籍資料」這個說法的人，是否有經過比對？塗改的真是蔡英文的筆跡？「至此我對此事件心灰意冷，不知道還有什麼好說的呢？」

施芳瓏說，她在離開英國前又跑了趟倫敦大學（University of London），詢問蔡英文那張「被批評」、「沒有與原件相同的校長簽名」，並拜託校方再次公開登文澄清一次，但出來接見的公關辦公室主管回應，「我們已經說我們應該說的了，那是你們台灣的問題」。

「是的，那是我們台灣的問題。回到台灣，聽到質疑『為何要提告由法院判決呢？只要蔡總統公開博士論文』。」施芳瓏無奈地說，不是被要求司法介入調查嗎？真的要讓司法來釐清事實，反而又被說不應該採取法律行動，而是立即公開博士論文，論文不是已經公開了嗎？

施芳瓏透露，LSE從來沒有論文 （因爲不需要有，當年不是LSE頒發博士學位），倫敦大學圖書館的那本，遺失就是遺失了；「現在這本在LSE特覽室，是蔡總統寄過來，要公開的。這本放在特覽室的論文，非LSE師生只要填表申請，依照特覽室的規定，是公開被閱讀的。」

最後施芳瓏說，我們沒有辦法讓別有居心者不造謠，但可以選擇不隨之起舞。收到那些非小英的支持者，但可以認同她貼文的留言，這是她最感欣慰！這表示台灣還有救！「但不知道這樣的人還有多少？在哪裡？」。

對於自己在英國倫敦政經學院求學時的室友、前陸委會主委賴幸媛近日受訪時強調：「蔡英文的LSE博士學位是真的」，蔡英文10日重申自己的學歷是真的，口試也是真的，通過也是真的，真的事情是假不了的。

倫敦政經學院7月中也證實，總統府已將蔡總統的博士論文副本寄至LSE，學校也已經把論文編入書目，可提共外界查閱，唯須經過作者允諾才能進行翻印以及引述。

台大名譽教授賀德芬等人日前指控總統蔡英文（圖右）的博士學位涉嫌作假，已被蔡總統提告妨害名譽，但近日又有人指控蔡總統學歷造假，說蔡的學籍資料有遭人塗改的痕跡。對此，倫敦政經學院（LSE）台灣研究計畫室主任施芳瓏（圖左）怒開砲，這是否又在影射LSE是一所「野雞大學」？（施芳瓏 Shih Fang-long臉書，資料照，本報合成圖）

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