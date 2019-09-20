藍委質疑前瞻建設衝太快 蘇揆反酸：每個人都伸手要預算

2019-09-20 13:18

〔記者黃欣柏／台北報導〕行政院長蘇貞昌今赴立法院院會報告明年度中央政府總預算案並備質詢，國民黨立委曾銘宗質詢時質疑，前瞻基礎建設第一期105項計畫只完成40項，表示當年編列得太早，計畫都還沒做好。對此蘇貞昌表示，當年前瞻送進立院時，被國民黨立委丟水球、灑麵粉，結果現在地方每一個都伸手要預算，或許前瞻還有一些地方要加強，但他一定會嚴格監督。

蘇貞昌答詢時指出，前瞻基礎建設最讓人印象深刻的是，當年送到立法院時，被國民黨立委丟水球、灑麵粉，結果現在去到地方，每一個都伸手跟他要前瞻預算，包括去新竹主持工程，國民黨立委林為洲特別到場支持，去到新北，侯友宜市長也是這樣，或許前瞻基礎建設還有一些地方要加強，這部分他會再嚴格監督。

曾銘宗此時追問，蘇看的是優勢面，但他看的是財政面，地方政府未來舉債額度只剩下7325億元，扣除沒有前瞻建設的台北市後只剩下4754億元，然而審計部提出的前瞻基礎建設配合款卻高達4127億元，所以到2025年時，地方政府舉債額度會剩下627億元，除了桃園等財政比較好的縣市，到時候地方財政恐怕都會破產。

曾銘宗強調，如果前瞻不踩剎車、不檢討，到時候財政學課本恐怕會記上林全前院長一筆，說他任內提出的前瞻基礎建設把地方財政搞垮，到時候林全跟蔡政府都會歷史留名，所以他的要求很簡單，這些前瞻基礎建設中有些比較不急迫的，為了政府永續經營，能否重新檢討？

不過正當蘇貞昌準備回答時，曾銘宗的質詢時間正好結束，立法院長蘇嘉全隨即裁示，此部分請蘇貞昌另以書面回覆。

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