民眾黨、時力兩岸政策內容一樣？徐永明怒批：天差地遠

2019-09-19 14:23

〔即時新聞／綜合報導〕網傳時力力拱「柯昌配」，不過，民眾黨與時力的兩岸路線是否會影響彼此合作的可能性？民眾黨主席、台北市長柯文哲認為：「只是常常嘴巴講得不一樣，其實內容還不是都是堅持台灣主體性，這有什麼不一樣？」對此時力立委徐永明痛批：「蘋果、芒果不一樣就是不一樣」，時力兩岸路線不容柯各自表述。

「郭柯配」未成，卻爆出「柯昌配」話題，柯文哲今早受訪時表示：「每天都有這種驚悚的消息」，還說要見就來見，但目前還沒有約，但若時代力量跟民眾黨要合作，彼此的兩岸路線是否會影響整合；對此，柯文哲則說，其實台灣的主體性、優越性，堅持台灣民主自由，這大家都一樣啊，「我們只是常常嘴巴講得不一樣，其實內容還不是都是堅持台灣主體性，這有什麼不一樣？」

不過，時力立委徐永明在臉書上隔空批柯「蘋果、芒果不一樣就是不一樣，時力兩岸路線不容柯市長各自表述」，他強調，時代力量的兩岸路線不只是堅持台灣主體性，「更該和中國劃清界線」，時力主張陸委會併入外交部、廢「一國兩區」終結一中架構、正名制憲國家正常化，最重要的是絕對不接受「兩岸一家親」。

徐永明提醒柯文哲，時力的這些主張不只嘴巴上講得不一樣，內容更和「兩岸一家親」天差地遠。

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