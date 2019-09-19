老虎軍團幹部批韓國瑜「坐不住」 何庭歡：庶民風格

2019-09-19 14:04

〔記者王榮祥／高雄報導〕老虎軍團幹部、前國大代表黃澎孝，批評國民黨總統參選人韓國瑜連坐都坐不住，根本是政治過動兒，無法靜下心來處理大事，做「行政長官」是有問題的；韓國瑜競選辦公室發言人何庭歡則指出，韓市長的言行、表現出來的，就是庶民風格，我們希望領導人可以真正苦民所苦。

老虎軍團幹部、前國大代表黃澎孝接受電子媒體訪問時，直言韓國瑜連坐都坐不住，根本是政治過動兒，無法靜下心來處理大事，要做「行政長官」是有問題的，還直言說他連在議會備詢都坐不住，選總統只是光榮逃亡。

黃澎孝告訴媒體，「市長都沒做好，然後說要選總統，坦白講、國家交給這麼樣一個人，我覺得實在是台灣的不幸。」。

黃澎孝認為做為一個行政長官，你要面對的是很多靜態事務，局處按照慣例，都要給新來的長官做簡報，但他（韓國瑜）對這個簡報是很不耐煩的，他的理論是說分層負責，他不管這些細節，每個場子都坐不超過30分鐘。

黃澎孝形容他自己來面對議會的時候，更顯得不耐煩，他的手下有做（備詢資料），但是他沒有好好的去看，甚至看一看（資料）可能都沒有？

黃澎孝進一步質疑，你要面對中國的領導人，要面對日本的領導人，你在國際上默默無聞，又經常的出口成「髒」，不是你丟你韓某人的面子，真的，中華民國台灣的面子都會被丟掉。

何庭歡今對此指出，事實上，我們可以發現韓市長的言行，以及他表現出來的，就是庶民的風格，我們希望我們的領導人可以是真正苦民所苦，是能夠跟民眾站在一起的領導人。

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