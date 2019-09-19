「境外勢力影響透明法」 台灣基進、民進黨立委擬合推

2019-09-19 11:28

〔記者黃欣柏／台北報導〕台灣基進與民進黨立委尤美女等人今召開記者會，宣示將全力推動「境外勢力影響透明法草案」。根據草案條文，若法務部認為在我國境內活動的自然人、法人及非法人團體與境外勢力有關，且意圖影響選舉、公投、政策行政與通訊傳播等活動，就得命其登記為「境外勢力代理人」，當事人若提供不實資料且足以損害公眾或他人，最重將可處3年以下有期徒刑。

根據草案條文，主管機關法務部若認為在我國境內活動之自然人、法人、非法人團體與境外勢力有關，且意圖影響選舉、公投、政策行政與廢止、政黨運作、通訊傳播等活動，應命其登記為「境外勢力代理人」，此外當事人也能自願申請登記。

條文明定，當事人須在接獲法務部通知次日起14天內完成登記，登記效力為3年，法務部應將其刊載於公報並公佈在網站上，若未在期限內完成登記，或是經法務部要求補正仍不補正，又或是無正當理由規避、妨礙或拒絕調查且勸導無效，都將處10萬元以上、50萬元以下罰鍰，並得按次連續處罰。

若提供不實資料且足以損害公眾或他人，或是向調查人員做出虛偽陳述，都可處3年以下有期徒刑、拘役或50萬元以下罰金。若是未依法登記且被裁罰3次，經受理申報機關通知而仍不登記、申報或補正者，也可處1年以下有期徒刑、拘役或10萬元以上、200萬元以下罰金。

另外，法人或非法人團體的代表人或代理人，若因執行業務而做出上述行為，除了本身會被依法處罰外，該法人或非法人團體還將被科以上述裁罰金額10倍以下之罰金。

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