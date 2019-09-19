農業縣市立委請命 盼調高老農津貼、農保與國保並行

2019-09-19 11:01

〔記者黃欣柏／台北報導〕民進黨立委陳明文等人今召開記者會指出，根據「老農津貼暫行條例」，老農津貼必須每4年檢討1次，今年正好必須檢討調整，本會期希望能夠修法，讓農委會把老農津貼調高到8千元，同時將農民年金納入國民年金保險體系，建立永續的農民年金制度。

陳明文指出，現行老農津貼從2012年1月1日開始發放，發放金額是以7千元為基底，這個金額是當初朝野喊價的結果，沒有科學的根據，未來希望建立新的制度，用主計總處公布的從事農業所得來重新計算老農津貼基底，以符合農民實際需求。

陳明文表示，根據主計總處公布的從事農業所得數據，每人每月大約是2萬2千元，如果類推到勞保給付率1.55%，再乘以農保平均投保年資23年，7千元大概可以調高到7千8百多塊，若再乘以物價成長率4.15%，大概就可以調高到8千元以上。

陳明文強調，過去農業帶動了我國整體經濟成長，今年我國經濟成長率可望突破2%，農民所得卻低於一般產業，考慮到農民一輩子辛苦，也應該讓農民分享到經濟成長的成果，今年適逢老農津貼重新檢討，所以特別提出來建議行政院。

陳明文也提到，如果調高到8千元，支出大概會增加40億元，為了減少地方政府的負擔，修法條文中也會增訂條款，明定額外增加的費用由中央負擔。

除了調高老農津貼，陳明文也提到，希望農民年金制度能夠納入國民年金，現在一旦加入農保就不能夠再加入國民年金，也就是加入農保到65歲退休，只能夠支領老農津貼，未來或許可讓農民可在加入農保15年以後，也同時加入國民年金，退休後每月總共可以領1萬3千多元，不但可以鼓勵青農從事農業，也可以提升對老農的保障。

民進黨立委莊瑞雄表示，老農津貼每4年依法必須根據消費者物價指數（CPI）調整1次，這是政府無可迴避的責任，大家都非常清楚農民靠天吃飯，一輩子都在工作，但是退休制度保障完全無法比照軍公教甚至勞工，無法享受比較有尊嚴的老年生活，所以今天他要出來為農民請命，落實公平正義。

莊提到，除了調整老農津貼，最重要的是啟動國民年金修法，讓農民年金納入國保，讓老農退休後也可以安心的離農、離地，這是政府的責任與國會的義務。

民進黨立委陳歐珀說，雪隧通車14年來，宜蘭人口非但沒有增加，還減少了6千多人，農村子弟都必須到台北就業，農村剩下外勞跟老人，變成失落的國度，對老農來講實在情何以堪，這不是為了選票，而是社會必須重視這個問題。

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