楊翠專訪》官方調查「監控」體制 陳文成案、林宅血案展開約談

2019-09-19 09:41

〔記者陳鈺馥／台北報導〕行政院促轉會今年8月起展開林宅血案、陳文成命案約談工作，在總統府高層協助下，日前也將國安局永久機密檔案「後製」帶回促轉會研究；促轉會代理主委楊翠接受本報專訪表示，促轉會正透過約談、檔案解讀方式，要勾勒出案件時間軸，會從政府情治機關如何進行「監控」角度切入調查。

楊翠表示，促轉會最主要處理的是整個國家加害體制如何運作，當時政府到底做了什麼事？所以關注角度會與過去監察院等機關所做調查比較不一樣，會聚焦在政府情治機關的監控。

楊翠指出，在陳文成命案發生前一年多，其實陳在海外就被人監控，甚至在命案發生之後，家屬等人向國際社會尋求協助，在這過程中都有被監控。

「林宅血案也是！」楊翠提及，林義雄等人當年在案件發生前後，有受到情治機關的監控，促轉會將在過去林宅血案調查基礎上，透過解密檔案運用，以「監控」角度勾勒整個事件面貌，揭露當年政府做了哪些事。

楊翠說，當年監控持續多久時間還在調查，8月起促轉會已陸續訪談林宅血案、陳文成命案相關人士，這些人名字是出現在檔案上的，訪談是為了解案情，有些人年紀蒼老或健康狀況不好，過程幾乎是跟時間賽跑。

楊翠提及，約談工作仍在持續進行，陳林兩案的調查結果將納入轉型正義總結報告，預計在「重大命案」章節呈現。國安局檔案方面未來也會解密，關於陳、林兩案部分會運用在轉型正義總結報告上。

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