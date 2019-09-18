小英學位造假？徐世榮：上網就查到蔡英文博士論文

2019-09-18 19:26

〔即時新聞／綜合報導〕台大名譽教授賀德芬等人日前重砲指控總統蔡英文的英國倫敦政經學院（LSE）博士學位涉嫌造假，事後挨告涉嫌妨害名譽。政大地政系教授徐世榮今（18）日發文寫道，上網到LSE圖書館網頁，就查得到蔡英文的博士論文。

徐世榮發臉書說：「剛才到LSE圖書館網頁，看見蔡英文總統的博士論文已經重新上架。」根據LSE圖書館網頁，蔡英文博士論文「Unfair trade practices and safeguard actions（不公平的貿易行為和安全防衛措施）」於1983年完成，條碼為2112643479。

徐世榮在留言區補充，根據他在母校美國德拉威爾大學圖書館打工的經驗，很多書籍和論文不知道什麼原因而消失，館內找不到，圖書館的書籍目錄電腦頁面就會出現「Not available」。

徐世榮解釋，「Not available」的意思在台灣可能是「遺失」，而不是作者「沒有繳交」。他猜想，長期以來的誤會可能是部分人對於「Not available」這兩個字的錯誤解讀。

倫敦政經學院發表過聲明，蔡英文於1984年取得博士學位，並將她列為傑出校友，公布於學校網站。據《信傳媒》報導，蔡英文過去室友、前陸委會主委賴幸媛說，英國的博士生只負責把論文交給學校，「放不放在圖書館是校方的事，與學生無關」，每個大學做法不一樣。

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