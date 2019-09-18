不卡韓！高雄亞灣區五大產業 陳美伶：中央投入71.24億元

2019-09-18 13:19

〔記者葛祐豪／高雄報導〕不卡韓！亞洲新灣區五大產業策略21項計畫，中央投入71.24億元經費，加速高雄產業轉型升級。

立委賴瑞隆今天召開第十一次「高雄亞洲新灣區產業發展策略」座談會，邀請國發會主委陳美伶、經濟部加工出口區管理處長黃文谷、海洋委員會副主委莊慶達，及高市府各局處代表與會，探討亞洲新灣區開發及招商進度。

陳美伶表示，亞洲新灣區計畫對高雄產業升級、城市轉型相當重要，需要中央地方共同合作。國發會彙整亞洲新灣區五大產業策略，共計21項計畫，中央各部會投入74.24億元經費，明年也將投入7.11億元，協助五大產業策略推動。

黃文谷指出，經濟部會同各局處逐年提出計畫經費，包含體感科技12.37億元、智慧新城區1.6億元、物聯網0.76億元、新南向基地0.65億元等，同時積極協助企業回台投資、人才進駐高雄。

經濟部強調，體感科技以高雄亞灣作為示範基地，中央前瞻經費編列4年10億元，去年已完成體感科技基地場域整備、軟硬體、人才進駐工作，以「前店後廠」模式營運，明年將編列體感園區計畫3億元、次世代環境智能系統技術研發與應用計畫5850萬元。

賴瑞隆表示，蔡英文總統上任以來，將高雄作為新南向政策發展基地，也要求中央重視包含會展產業、高雄機場改造、新南向航點航班增加、教育人才培育等政策預算支持。

在會展產業推動上，經濟部貿易局明年度編列3460萬元，推動重點包含辦理大型專業展覽2500萬元、協助籌備2020年ICCA年會600萬元及會展人才培育認證、國際企業人才培育等390萬元。

賴瑞隆說，此外，行政院已核定252億元「2035高雄機場整體規劃」，將國內外航廈改建整併，以因應高雄機場發展需求，未來可容納年容量1650萬人次的集中式大航廈。

他強調，交通部透過各項優惠措施，在新南向航點航班的推動上，載客數相較去年成長33%，近60萬人。定期航班平均每週航班數，相較去年增長16%，航班數達67班次。

賴瑞隆表示，亞灣區五大產業計畫已逐步成形，然而包含國有土地開發招商、205兵工廠遷移開發、台鐵機廠遷移開發、旗津交通觀光問題、捷運紅線延伸、捷運黃線興建、高鐵南延等議題，與亞灣區整體發展密不可分，未來將持續要求中央支持，並加速相關作業時程。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法