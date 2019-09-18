推動亞洲新灣區 綠委促74億打造體感科技等5大面向

2019-09-18 12:54

〔記者謝君臨／台北報導〕民進黨立委賴瑞隆今舉辦「高雄市亞洲新灣區產業發展策略」第11次座談會，邀請經濟部長沈榮津等官員與會；賴瑞隆表示，亞洲新灣區有600公頃土地，該計劃包含體感科技、物聯網、智慧城市、新南向基地及藍色經濟五大面向，盼中央扮演領頭羊的角色帶頭投資，吸引世界級的人才，解決南北長期失衡狀況。

賴瑞隆指出，高雄過去是一個重工業城市，因南北差異發展，讓高雄近年的經濟轉型走得非常辛苦，為了解決北漂等問題，需讓高雄產業轉型成功，亞洲新灣區有600公頃土地，過去都是工廠用地，現在整個在做新的轉型開發，如果轉型成功，將會帶動高雄、帶動台灣經濟下一波很重要的發展。

賴瑞隆說，全世界的港口城市，不管是雪梨、阿姆斯特丹等，城市港區幾乎都是非常重要的精華地帶，高雄也具備這樣的潛力，但須由政府跟民間共同投入。亞洲新灣區計畫包括五大面向，包括體感科技、物聯網、智慧城市、新南向基地及藍色經濟，確實都是高雄及台灣未來非常具有機會的領域。

賴瑞隆表示，該計畫在經過11次會議，從2016年9月至今3年的努力，已由概念到落實，總計已投入74億元經費，打造21項計劃，光明年的預算就有7.1億元，已逐步在落實，但這只是啟動而已，它對於高雄與台灣的長遠發展，還有很多要做的事情。

賴瑞隆說，期待中央扮演領頭羊的角色，公營事業帶頭投資，讓高雄亞洲新灣區開發成功，帶動產業轉型，讓所有優秀的人才能夠繼續留在高雄，甚至吸引世界級的人才到高雄，同時也讓台灣的經濟再持續往上走，並減緩南北失衡問題，這是亞洲新灣區開發最重要的目的。

而就五大面向的執行情形，國發會報告指出，體感部分概分為四大類型，包括主題應用、多元應用、新創應用及推廣應用，運用MR（混合實境）技術，於草衙道等地推出MR虛實融合互動親子遊戲體驗，並進行相關人才培訓。物聯網部分，去年10家廠商進駐，新增1億元投資，並串連在地合作網路。

藍色經濟部分，國發會報告載明，包括打造高雄港客運專區、大港橋暨遊艇碼頭專區擋浪設施新建工程、辦理遊艇與郵輪產業發展計畫共3項。智慧城市部分，結合交通、觀光、健康、照護，推動自駕電動巴士系統試運行計畫等9項服務。新南向基地部分，建設國際機場新航廈及轉運中心，經費5.3億元。

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