批藍營烏龍爆料不斷 賴瑞隆支持陳菊提告

2019-09-05 16:44

〔記者王榮祥／高雄報導〕立委賴瑞隆今天針對國民黨立委參選人，針對5年前氣爆、對陳菊前市長進行摸黑式的人格謀殺，提不出違法證據更不敢提告，不斷透過記者會攻擊，企圖獲取政治利益，他強力譴責惡劣行為，更支持陳菊前市長提告，以維護所有參與氣爆救災的清白與尊嚴。

賴瑞隆表示，韓國瑜上任市長後無心市政，更落跑參選總統，連政務官、市議員也多位落跑參選，面對市政成績不佳、犯錯不斷拉低民調，不思自我檢討反省，反倒透過各落跑議員頻頻召開記者會攻擊，企圖打一場烏賊抹黑戰。

他指出，烏龍爆料不斷，先誣指高雄市府挪用空污基金，事後獲得澄清為委員會所決策，再誣指氣爆代位求償涉及圖利律師費；該議題去年立委陳宜民曾質疑過，經時任高雄法制局長的勞動部長許銘春提告後，陳宜民去年於臉書粉絲專頁公開道歉。

今年6月25日新北市議員唐慧琳在談話性節目發表同樣言論，遭許部長提告後，經前立法院長王金平協調下、於9月3日公開向許部長道歉，但仍有人持續抹黑不知悔改道歉。更惡劣的是，8月20日韓國瑜自爆座車被裝追蹤器，隨即有人加碼表示市長座車在車廠保養時發現追蹤器裝在引擎蓋裡，還有拍下照片，控告國家機器監控是何等嚴重的事，說謊抹黑就請韓國瑜、陳麗娜、謝龍介道歉下台，事件發生15天，人民等著看3位的說明。

賴瑞隆認為，選舉互有競爭是民主國家常態，但不該以說謊違法抹黑方式進行，傷害台灣珍貴的言論自由，也傷害台灣的民主價值。對於一再發生的惡質選風，我們支持陳菊前市長提告，維護所有守法認真公務團隊的清白，也遏止說謊抹黑的選舉歪風。

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