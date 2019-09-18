盧秀燕是否接韓國瑜台中競總主委？曾永權：繼續向她請求

2019-09-18 12:07

〔記者張菁雅／台中報導〕國民黨副主席曾永權今日到台中市黨部，主持中彰投三縣市競選工作會報，針對台中市長盧秀燕仍未答應接任韓國瑜台中競選總部主委，曾永權表示，先前已透過不同管道拜託盧秀燕，未來會繼續向她請求。

曾永權兼任韓國瑜競選總部總幹事，今日召集台中、彰化、南投競選組織負責人，進行競選工作會報，中常委姚江臨、大甲鎮瀾宮董事長顏清標、立委顏寬恒、彰化縣議長謝典林等人均出席。

曾永權表示，今天是將黨部的輔選系統跟地方組織系統，還有運作多時的韓辦系統整合，讓全國的組織架構更為紮實、更具有戰力。這次選舉定調為總統與立委聯合競選方式來推動，各縣市的地方組織架構布局已經搭建完成，即將進行橫向連繫，從昨天的新竹縣市、苗栗縣到今天的中彰投，所有參與的幹部都非常有信心，在未來不到4個月能夠贏得勝選。

針對盧秀燕尚未同意接任韓國瑜台中市競選總部主委，曾永權說，黨部仍然會拜託、聘請縣市長擔任競選總部主委，新竹縣長楊文科、苗栗縣長徐耀昌都擔任競總主委，黨部先前都有透過不同管道拜託盧秀燕，未來也會繼續向她請求，而盧秀燕她今天也派代表出席。

國民黨台中市黨部主委顏文正則透露「會有好消息」，他說，盧秀燕從頭到尾沒有不願意接主委，只是要尊重政壇前輩的意見，對於明年總統選舉，盧秀燕一定會全力協助。

另外，彰化縣長王惠美也尚未接韓國瑜競總主委，謝典林表示，王惠美有很高意願接主委，現正討論彰化整個布局及組織架構，包括主委、總幹事、顧問團等，這些人都要找齊，最重要是把韓國瑜到彰化提出的政見形成政策，縣府團隊與韓國瑜的國政團隊界接，以推動政策。

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