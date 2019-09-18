韓國瑜被迫和蔡英文一對一 李正皓：像義和團對上洋槍大砲

2019-09-18 07:24

〔即時新聞／綜合報導〕鴻海創辦人郭台銘前天晚上宣布退出2020總統大選，震撼台灣政壇，國民黨草協聯盟發起人李正皓在政論節目《關鍵時刻》中指出，郭台銘退選對韓國瑜來說，就像墜樓前一刻，底下有個軟墊被抽走，韓國瑜「腦袋肯定是一片空白」，而且韓蔡對決，就像是義和團對上洋槍大砲。

《關鍵時刻》主持人劉寶傑表示，在所有一對一的民調中韓國瑜都是落後，若有郭台銘參選，還可以推責任，但郭退選後，韓國瑜就必須自己面對蔡英文，若國民黨被血洗後，將面臨怎樣的腥風血雨？

李正皓形容：「想像一個畫面，當人要墜樓覺得自己要粉身碎骨的時候，可是下面有個軟墊，心裡該有多麼踏實，可是在墜樓的前一秒，軟墊拿走了，在那一秒鐘，腦袋肯定是一片空白的！」

隨後李正皓曝光韓國瑜選辦媒體群組的對話，其中發言人在晚間11點43分表示：「以上選辦說法，韓市長本人聲明稍後公布」，但過了近1個小時後又回應媒體：「請以選辦聲明為主，今晚不發市長本人聲明。」李正皓認為，若是郭要選，一定是隔天一個公開記者會，但當天晚上10點多說晚一點會有聲明，九成就是不選，正常幕僚在這些端倪一出來就會開始作業，但作業了兩小時卻連一篇兩三百字的聲明都生不出來，正是因為韓陣營「腦袋一片空白」。

李正皓分析，原本韓國瑜期待的是三腳督的「泥巴戰」，韓國瑜只要號召韓粉去攻擊郭台銘就好，但現在郭退選，韓國瑜等於是被迫和蔡英文進行一對一割喉戰，然而韓國瑜旁邊的韓粉都是些「義和團」，蔡英文非常會選舉，像是「洋槍大砲」，如果對上了，韓會有多慘烈？

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