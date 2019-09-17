台索斷交 陸委會：北京「大灑幣」已遭外媒揭露

2019-09-17 19:27

〔記者鍾麗華／台北報導〕索羅門昨天與台灣斷交，中國國台辦今天表示，民進黨當局所稱的金錢外交、政治打壓說法，完全是自欺欺人的謊言，目的是轉移視線，企圖在國際上離間生事，更是不自量力。陸委會回擊表示，中共在我大選前惡意操作，過程已遭國際媒體揭露，北京確實以「大灑幣的金錢外交」，凸顯中共欲蓋彌彰、圖謀不軌的惡劣行徑。

國台辦發言人馬曉光稱，「世界上只有一個中國，台灣是中國神聖領土的一部分，這是一基本事實，也是國際社會普遍共識。」「無論過去、現在還是將來，都絕不可能拿『一個中國原則』去做交易。」他並指出，「只有回到堅持九二共識的共同政治基礎上來，才是唯一選擇。」

至於中索何時建交？中國外交部發言人華春瑩在記者會上說，「瓜熟蒂落，水到渠成」。中方對索國作出承認「一個中國」原則、與台灣斷絕外交關係並與中國建交的決定表示「高度讚賞」。

陸委會指出，中共外交部及國台辦必須具備國際關係常識與認清事實，中華民國是主權國家，台灣從來不是中華人民共和國的一部分。北京當局確實以「金錢外交」，承諾華而不實的鉅額援助，收買少數政客的手法奪我邦交國，國台辦所謂的「不可能以一中原則做交易」的說法，只是凸顯中共欲蓋彌彰、圖謀不軌的惡劣行徑。

陸委會強調，根據「習五條」，北京當局所定義的「九二共識」，其實就是「一國兩制」，沒有中華民國，更沒有「各自表述」的空間。當前中共必須停止對台負面作為，先處理好自己內部經濟問題，照顧好自己的人民。國台辦更應思考改善兩岸關係作法，當知國際打壓和荒謬言論只會升高敵意螺旋。

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