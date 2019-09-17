郭台銘退選有助黨團結？ 侯友宜：我不懂政治

2019-09-17 14:46

〔記者賴筱桐／新北報導〕鴻海集團創辦人郭台銘宣布退選2020總統，新北市長侯友宜今天對此表示，「沒什麼好驚訝！」選擇自己該做的事情，堅持內心的價值與熱忱，就會讓人尊敬。至於郭退選後是否有助國民黨團結？侯友宜說，他不懂政治，把市政做好才是當下最重要的事情。

侯友宜今天向媒體說明出訪行程時，被問到郭台銘退出總統選舉一事，侯友宜表示，這件事情沒什麼好驚訝，任何人勇於做自己，選擇自己該做的事情，堅持個人的意志力，選舉不是「你叫我選」或是「我叫你選」，而是找到內心的價值與熱忱，到底為何而戰？為誰而戰？選不選沒有那麼重要。

侯友宜說，台灣每天打開報紙都是談選舉，台灣的選舉不應該製造對立、衝突與仇恨，而是回歸理性、好好做事，每個人把自己的角色扮演好，選不上的人有其他方式闡述理念或實踐想法，選上之後好好做事，當年他參選的內心價值，就是希望不分藍綠、不分黨派，只為國家、台灣與民眾做事情，讓台灣團結往前走。

侯友宜強調，他不喜歡談選舉，他的角色是市長，選舉不是他的角色，郭台銘曾經為了台灣的經濟打拚過，無論做出什麼決定，大家應給予祝福。

媒體詢問侯，郭退選是否有助黨內團結？侯友宜表示，政治他不懂，只知道把市政工作做好，才是重要的事情。

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