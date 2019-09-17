陳其邁：韓國瑜的問題 不會隨郭董不選就不見

2019-09-17 14:27

〔記者邱燕玲／台北報導〕鴻海創辦人郭台銘昨晚宣布不選總統，行政院副院長陳其邁中午在立法院受訪表示，代表國民黨參選總統的高雄市長韓國瑜還是有他的問題，包括選上高雄市長沒幾個月就參選、政績表現民調最後一名等，這對韓市長來講是很大個考驗，「這些問題都不會隨著郭董不選就不見」。

陳其邁中午出席在立法院舉辦的「雞籠城隍文化季-古早味小吃美食節」活動，他受訪表示，韓市長的市政看起來是最大的問題，要怎麼說服大家施政滿意度倒數第一名的市長要參選總統？這些其實跟郭董或其他參選者比較無關，參選人其實還是政績最重要，不管任何人參選，這個是最基本的道理。

至於郭台銘棄選，陳其邁指出，郭台銘覺得在初選過程中有很多難以解釋的現象，或他覺得不盡公平或合理的制度等，才會讓郭董覺得國民黨內部所謂的迂腐或是一些弊病，郭董離開國民黨、不參選之後，這些問題要解決大概也很困難；所以郭董不參選，假如能夠回到他的本業好好經營，能夠加碼投資台灣，也是好事一件，沒有不好。

另外，前副總統呂秀蓮今與喜樂島聯盟舉行記者會，宣布參選總統並公布副手為南投縣前縣長彭百顯，陳其邁表示，民進黨還是按照既有的節奏走，不管郭董不選，或者是誰要參選，每一個參選人藉由參選投射他的訴求，讓人民來選擇，當然是最好的，但選舉還是兩方競逐。

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