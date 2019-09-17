索羅門大使最後演說 數度哽咽淚別挺台民眾

2019-09-17 13:10

〔記者呂伊萱／台北報導〕我駐索羅門大使館今天降下國旗。原駐索羅門大使廖文哲在降旗前發表最後演說，感謝索國民眾強勁的支持與友誼，過程中數度哽咽、講不下去，氣氛無奈悲壯。

台灣與索羅門群島昨斷交，我駐索羅門大使館於當地時間今天中午降下中華民國國旗，許多索羅門島民聚集在大使館外，向國旗敬禮，表達不捨之意。

廖文哲在降旗前發表最後演說：「感謝各位支持台灣的朋友，也向從台北來的外交部政次徐斯儉及訪團致意，這是令人難過的一天，我們必須降下在台灣駐索羅門大使館飄揚36年的旗幟。感謝你們強勁的支持與友誼，即使政府做出轉向決定不是我們所樂見，但我完全明白，我們在這裡仍有許多朋友，陪伴我們這一路走來。我也曉得超過80%的民意與台灣站在一起，即使在政府成員中，也有許多人經歷困難時刻、勇敢為台灣挺身而出。無論如何，這份友誼將會延續，尤其是我們與索羅門公民社會之間的情誼，我們真的是好朋友。我在索羅門大使館服務的期間，被你們的支持與友誼深深感動，我們為彼此禱告，祝福彼此未來都好」。

一位曾留學台灣、回鄉服務的醫生，今天也從偏遠的家鄉，千里迢迢駕車趕到大使館，與台灣友人道別，也與廖文哲大使擁抱致意。

廖文哲大使道別短講影片：

留學台灣醫生擁抱道別影片：

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