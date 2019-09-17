幼兒園長未與韓握手將至議會備詢 高市教局長：真的是巧合

2019-09-17 10:02

〔記者王榮祥／高雄報導〕高雄市長韓國瑜本月11日表揚優秀教師時，受獎的前金幼兒園長鄭淑蓮未與韓國瑜握手，事後傳出被點名將到高市議會備詢？高市教育局長吳榕峯今鄭重澄清，真的是巧合。

吳榕峯指出，這可從兩個部分來講，第一個是高市議會發函，須在9月9日前，把所有預算書、及哪些學校需到市議會列席名單送出去，9月9日以前就完成所有作業。

吳榕峯進一步表示，往例每年都會抽兩所公立幼稚園，去年抽的兩所是原來高雄縣區的公立幼兒園，今年兩所就要從市區公立幼兒園選，所以這次抽到的是裕誠幼兒園和前金幼兒園。

吳榕峯強調，所有資料9月9號以前都送到市議會，我想這是誤會一場（表揚在11日），他也呼籲各界不要太去打擾園長，讓她回復平靜、可專心在教育工作。

高雄市長韓國瑜本月11日表揚優秀教師，獲獎的前金幼兒園園長鄭淑蓮當時未與韓國瑜握手、引起討論。事後傳出議會下會期審查教育預算時，前金幼兒園被點名到議會備詢？對此，教育局與市議會教育小組均澄清說，選擇前金幼兒園是本月5日就決定的，與11日發生的沒握手之事無關。

高市議會教育小組召急人、民進黨籍的陳慧文也證實，教育局確實於9月5日，就透過line傳各級學校的建議名單給她，她當時人在國外，對公立幼兒園部分表示沒特別意見，由教育局自行決定。

除了前金幼稚園、裕誠幼兒園，今年議會審教育預算時，需到議會備詢的其他各級學校還有鳳翔國小 、三民國中 、福誠高中。

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