幼兒園長拒與韓國瑜握手 被點名議會備詢 教育局澄清…

2019-09-16 12:40

〔記者葛祐豪／高雄報導〕高雄市長韓國瑜本月11日表揚優秀教師，前金幼兒園園長鄭淑蓮當時未與韓國瑜握手，引起討論。今天卻傳出議會下會期審查教育預算時，前金幼兒園被點名到議會備詢？對此，教育局與市議會教育小組均澄清說，選擇前金幼兒園是本月5日就決定的，與11日發生的不握手之事無關。

韓國瑜於本月11日表揚優秀教師，前金幼兒園園長鄭淑蓮未與韓握手，僅點頭示意，鄭淑蓮受訪時表示「就是不喜歡他」。但後來教育局發佈聲明稿，轉述鄭淑蓮說明「本意非如此，請相關報導不要再製造對立，應回歸教育專業」。

但今天傳出，即將於9月24日開幕的高雄市議會第三屆第二次定期大會，在教育部門預算審查時，點名前金幼兒園到場備詢，讓人聯想怎麼那麼巧，有秋後算帳之嫌？

據了解，高雄市議會每年度審查教育部門預算時，教育局均會在高中職到公立幼兒園的各級學校，各提供2至3所建議名單，由議會教育小組召急人各擇1所到議會備詢。

但外界質疑，高雄市公立幼兒園有211所，為何今年剛好挑中前金幼兒園，機率也太低了？

這麼剛好被抽中？教育局：中獎機率是1/7

對此，教育局解釋說，高雄市公立幼兒園雖有211所，但獨立的公立專幼只有7所，其餘大都依附國小，每年提供給議會的建議名單，2所中會有一所是獨立的公立專幼，換句話說，前金幼稚園的中獎機率是1/7。

教育局解釋，原高雄縣獨立的公立專幼，在以前的會計年度就審過了，因此今年選擇原高雄市，建議名單是前金幼兒園和裕誠幼兒園，且由議員在9月5日就決定了，而鄭淑蓮園長拒握手事件是發生在9月11日，可見並無關聯，請外界勿有過多臆測。

記者求證高雄市議會教育小組召急人、民進黨籍的陳慧文，她也證實教育局確實於9月5日，就透過line傳各級學校的建議名單給她，她當時人在國外，對公立幼兒園部分表示沒特別意見，由教育局自行決定。

除了前金幼稚園，今年議會審教育預算時，得到議會備詢的其他各級學校，還有鳳翔國小 、三民國中 、福成高中。

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