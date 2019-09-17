前後兩樣情！郭台銘退黨再退選 原開除黨籍可望一筆勾銷

2019-09-17 09:53

〔記者施曉光／台北報導〕前鴻海董事長郭台銘12日退出國民黨，聲明中還嚴詞抨擊國民黨，國民黨當天立馬回應要依照「中國國民黨黨員違反黨紀處分規程」辦理，而根據該規程第五條明文規定，「黨員公開聲明退黨有損黨譽或加入其他政黨者，予以撤銷黨籍或開除黨籍之處分」，但就在郭台銘昨天深夜宣布不參選總統後，國民黨態度已出現一百八十度轉彎，該黨文傳會代理主委程美華表示，經地方黨部初步了解後認定，郭的退黨聲明「情節不嚴重」，一般預料郭的黨紀問題最後將以「大事化小、小事化無」收場。

程美華表示，郭台銘並沒有違反「109年中華民國總統與立委選舉中國國民黨黨員行為規範」，「所以沒有黨紀問題」，至於郭台銘在退黨聲明中的言詞，經地方黨部初步了解後認定「情節不嚴重」，目前地方黨部也沒有召開考紀會議。

此外，國民黨考紀會主委魏平政今天上午接受本報訪問時，被問及郭台銘宣布不參選後，相關黨紀問題該如何處理，他第一時間的反應是，「目前應該就是沒有了」，隨後也說要看地方黨部報上來的情況，他不清楚地方黨部會如何認定。

至於郭台銘退黨聲明中嚴詞批黨的部分，魏平政則是緩頰，「這都可以商榷」、「還可以再討論」。

據了解，國民黨高層12日因應郭台銘宣布退黨開會討論後，才正式對外定調依照「中國國民黨黨員違反黨紀處分規程」處理郭案，而非依「109年中華民國總統與立委選舉中國國民黨黨員行為規範」辦理，郭當天在親筆退黨聲明當中，不但批評國民黨「不該成為個人利益及權力分贓的平台」，還宣稱他個人再多努力，也撼動不了「現有國民黨的分贓與腐朽文化」，這些都已符合規程中所定應開除撤銷或開除黨籍的「黨員公開聲明退黨有損黨譽」態樣。

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