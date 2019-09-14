稱無黨一身輕 郭台銘：退黨後心情比較好

2019-09-14

副手是誰？ 「在我們家，曾馨瑩是最佳副手」

〔記者陳柔蓁／台北報導〕鴻海創辦人郭台銘前日宣布退出國民黨，他昨在家剝文旦上傳影片過中秋、晚上再和家人團聚。他說，退黨後心情比較好，是「無黨一身輕」；那副手人選決定了嗎？郭只說，「在我們家，曾馨瑩是我最佳副手」；至於外傳競選總幹事是媒體人趙少康嗎？郭表示，趙是顧問、人生導師，但「我都還沒有決定參選、怎麼會有總幹事」？

幕僚昨也問郭台銘中秋連續假期的計畫。郭說，「中秋是團圓的時刻，我家四代同堂，計畫吃小年夜飯，我有四個孫子、三個小孩，跟我弟弟家的小孩加起來，共十幾個小孩一起過節，團圓是非常好的，看我的孫子和兒子一起打架，呵呵！」

再提「零到六歲國家養」

郭台銘表示，「我媽媽住院回來了，給她慶祝出院，身體健康、家庭團圓是最重要的，這是我人生工作忙後，到我這年齡最享受的就是天倫之樂」；「希望年輕朋友們，趕快加油（生小孩），我們零到六歲國家養，我是一定會支持下去的，國家不能沒有小孩子，不能沒有年輕人。」

郭台銘只差正式宣布獨立參選，對於申請為總統選舉被連署人截止期限（十七日）只剩四天，因正副總統人選要一起登記，幕僚試探詢問「副手決定了嗎」？郭台銘迂迴表示，「在我們家，曾馨瑩是我最佳副手。」

外傳趙少康是郭的競選總幹事，郭說，「少康兄是我同齡好友兼政治諮詢顧問，他相當優秀，非常能幹人才，我最近也給他送月餅聊了一會，他一直是我各種社會政治關係議題顧問，是我人生的導師，我都還沒參選，怎麼會有競選總幹事？所以沒這回事。」

郭台銘表示，這個中秋連假都是私人行程，中秋節是小年夜，四代同堂一起吃個團圓飯；星期六則找一群朋友來家裡聚聚；星期日上午是打高爾夫的運動時間。

郭台銘說，自己不會突然跑到中選會去登記，請外界不要緊張，安心過節，「祝福所有在網路上關心郭台銘的朋友、老虎軍團、媒體朋友，中秋節快樂，闔家幸福、健康圓滿！」

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