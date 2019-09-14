大老連署相挺 韓國瑜：有打電話感謝連馬

2019-09-14

不爽罷免 「為何不從我在娘胎裡就罷免我」

〔記者葛祐豪／高雄報導〕昨天是中秋節，高雄市長韓國瑜沒有安排公開行程， 晚上卻突然開直播，透露有打電話給國民黨前主席連戰、朱立倫、馬英九致謝。另針對高雄發起罷免行動，韓則怒嗆，「這些人完全以為韓國瑜是小孬孬，我是開大門走大路，你要罷免放馬過來，我做得不好自己會簽！」 據了解，韓國瑜昨返回中北部，與家人團聚過中秋，只在傍晚透過臉書及LINE群組向民眾賀節，強調「希望從這個團圓又團結的佳節開始，大家作伙，有志一同，千里嬋娟」。晚間八點半，韓突然在臉書開直播，面前擺了幾顆文旦，呼籲大家多吃文旦。

韓國瑜透露，中秋節他特別打電話給連戰、朱立倫、馬英九致謝，因為今天要到台中，他也打電話給前台中市長胡志強伉儷，祝賀中秋快樂。

「這些人以為韓國瑜是小孬孬」

小編問他說，「這次的競選主軸，為什麼是台灣安全、人民有錢？」韓表示，這是人民最深層願望，「口語化就是安居樂業」，這段時間庶民過得非常辛苦，各行業也因為中美貿易大戰，心裡不安，這八個字是國家總目標。

針對高雄發起罷免行動，韓國瑜有些動怒說，按照選罷法，就職一年以上才能罷免，這些人敲鑼打鼓要罷免市長，根本於法不合，「是為了打擊韓國瑜市長跟團隊威信，給你漏氣，完全是政治運作！」

韓國瑜強調，他不斷擦亮高雄市三個字，「但有一批人對高雄不停潑糞，讓你變得黯淡無光」，罷免動作完全是政治動作與政治算計，非常無聊。

韓國瑜愈講愈氣說，滿了一年提罷免，他沒話講，「做了三、五個月就提出罷免，這什麼意思？你為什麼不從我在娘胎裡就罷免我？」「這些人完全以為韓國瑜是小孬孬，我是開大門走大路，你要罷免放馬過來，我做得不好自己會簽！」

韓國瑜昨天沒有公開行程，養足體力，準備今天的台中拜廟鐵人行程，從早到晚將狂掃廿一間宮廟，除了台中市長盧秀燕將合體，鎮瀾宮董事長顏清標也將出席力挺。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法