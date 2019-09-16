民進黨台聯共推賴品妤戰汐止 劉一德：「綠台椒」戰「紅老椒」

2019-09-16 17:27

〔記者楊淳卉／台北報導〕時代力量立委黃國昌放棄連任的新北市第十二選區，民進黨提名策略小組今拍板建議徵召「太陽花女戰神」賴品妤。由於民進黨先前與台聯達共識，在台北市第七選區及新北市第十二選區要共推一組候選人，民進黨秘書長羅文嘉今也與台聯主席劉一德召開記者會，共同支持賴品妤參選，劉一德並形容，賴品妤與國民黨新北市第十二選區立委參選人李永萍是「綠台椒」大戰「紅老椒」。

台北市第七選區立委，民進黨已徵召台北市議員許淑華參選。劉一德表示，原台聯潘厚勳堅持參選該區立委，但該區是國民黨很優勢的選區，因此他們極力勸退潘厚勳，最後獲得潘的首肯。在新北市第十二選區，他也願意促成賴品妤出線，全力支持。

劉一德表示，賴品妤的父親前立委賴勁麟是他學生時代重要的學運革命夥伴，既然夥伴的女兒要選，他沒有道理再堅持下去，且要全力幫忙。

劉一德說，當初台聯黨決策小組推他參選新北市第十二選區，是因黃國昌太晚宣布不選、民進黨的沈發惠也不選，等於該區平白奉送給李永萍。既然賴品妤出線，害怕綠營大輸的情況就不存在。

劉一德說，賴品妤與李永萍反差很大，是「綠台椒」大戰「紅老椒」，這場好戲非常精采，提名賴品妤也有贏的可能，只要有贏的可能，台聯也願意禮讓。台聯要的是本土派大贏，而不是爭小黨個人利益，因此願意兩區都讓給民進黨，希望在抗中保台上，未來3個月繼續合作。

羅文嘉表示，他要代表民進黨主席卓榮泰和民進黨向台聯黨所有朋友表達謝意，稍早與劉一德會談，也得到劉一德的慷慨允諾，一旦通過賴品妤的提名案，賴將來要組成競選團隊，也要拜託劉一德擔任重要角色。劉一德曾在該選區參選過，還是最高票的國大代表，因此要借重劉的人脈和基層，打贏這場仗。

民進黨提名策略小組今拍板，新北市第十二選區建議徵召賴品妤、新北市第九選區（永和區）徵召民進黨主席特助蔡沐霖、新北市第十一選區（新店）徵召名嘴張銘祐；台北市第八選區（文山區）徵召民進黨台北市議員阮昭雄；新竹縣第一選區徵召民進黨發言人周江杰，上述名單預計送本週三中執會討論通過。

羅文嘉今並說明，提名策略小組今討論雲林海線，原本提名許忠富，很多討論建議，因為國民黨候選人人選跟當時預計提名人選不同，在民進黨黨主席卓榮泰及地方幹部討論後，為追求最大機率勝選為考量，許忠富今表達願意退出參選，全力支持更有勝算機率的候選人，策略小組最後通過，徵召蘇治芬，本案將在本週三中執會討論。

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