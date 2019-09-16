民進黨徵召賴品妤選汐止立委 黃國昌：尊重

2019-09-16 11:42

〔記者楊淳卉／台北報導〕民進黨擬徵召年僅27歲的「太陽花女戰神」賴品妤，參選時力立委黃國昌放棄連任的新北市第十二選區立委。對此，黃國昌今於「終結囤屋炒房困境，解救租屋買房青年」記者會後受訪表示，正如民進黨主席卓榮泰所說，參選是每公民的權力，他尊重每個政黨提名的策略。

由於賴品妤在已退出時力的立委林昶佐辦公室任職，而黃國昌已推出自家服務處主任參選該選區立委，外界解讀該選區間接成為林昶佐與黃國昌的對決。黃國昌表示，這樣的詮釋非常奇怪，就如民進黨主席卓榮泰所說，參選是每個人的權力，他尊重每個政黨提名的策略。

黃國昌表示，對於他來說，他比較關心台灣的下一步，最重要是有什麼的新國會、展開什麼新氣象。大家現在都在花腦筋討論選區如何選，怎麼很少人討論2016年拿這麼多選票的立委承諾履行了沒？

黃國昌接著痛批，太陽花運動最重要的訴求是訂定「兩岸協議監督條例」，民進黨2016年也做了承諾，但「請問兩岸監督條例在哪裡？」

黃國昌批評，現在還有人「選擇性的看不懂字」，說上個會期通過修正「兩岸人民關係條例」，但「兩岸人民關係條例」只能規範政治性協議，這有辦法處理服貿、貨貿的問題嗎？現在還有臉面跳出來說有「兩岸人民關係條例」，在網路上講這種不負責任的話、進行短線操作，不是負責的表現，只是拉低台灣公共討論的品質，這個狀況繼續下去，台灣民主絕對不會深化。

黃國昌表示，「兩岸協議監督條例」拖了好幾年，現在說要處理反併吞、反滲透、反紅媒，他也都同意，但現在NCC在做什麼，縱容旺中那麼久。「『大家先集中選票，2020再來做』，這些話2016年不是都講過了，可以拿具體行動出來嗎？」

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