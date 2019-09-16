韓國瑜施政報告喊「四個一」 邱俊憲：可別又是韓口號

2019-09-16 16:39

〔記者王榮祥／高雄報導〕高市議會9月下旬將開議，高雄市長韓國瑜施政報告提前曝光，除重新定義發大財，並針對如何打造高雄首富提出「四個一」；民進黨高市議員邱俊憲直言，可別又只是韓口號。

邱俊憲今透過臉書指出，再10天，韓國瑜市長需再到高市議會面對民意詢問與試煉，市議會這幾天陸續將非常多的報告與預算資料送到辦公室，議員們開始努力消化內容當中。

他指出，看到市長施政報告的第一頁，就讓人開始擔憂相關內容、是否又會是空話一大篇…？

首先，韓市長再次重新定義他掛在嘴上的發大財，施政報告寫著主張「貨出得去、人進得來、高雄發大財」，以期達成「打造高雄・全台首富」的願景。

邱俊憲質疑，這跟大家所期待的發大財、跟他選前所說的發大財有一樣嗎？韓市長要如何打造高雄首富、結果又是空話一場

邱俊憲引述施政報告內容，韓國瑜說…如何打造高雄首富，提出「四個一」的想法，一座國際大機場、一個完整捷運線、一個自由貿易經濟特區，以及一個新材料循環產業園區。

邱俊憲強烈質疑，這些口號在上個會期、已被許多議員們在議會質詢時戳破多次，新的會期將開始、難道韓國瑜又要再來喊一次？

他認為韓市長所說的四個一，到目前為止仍只是存在他的口中，應對局處應提出具體規劃、預算需求、可行性評估、財務規劃等負責任的內容，送到議會、公開給市民知道，讓大家可以真正的討論實質內容吧。

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