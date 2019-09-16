宜蘭重陽敬老金加不加碼？ 林姿妙：明年我們會努力

2019-09-16 13:09

〔記者張議晨／宜蘭報導〕宜蘭縣政府今年針對90歲以上長者，及百歲人瑞發放重陽敬老禮金，預計有3700多人受惠，總金額約285萬元；先前縣府曾擬針對重陽禮金加碼，政策曝光後縣府今澄清，強調今年預算為去年編列，加碼是明年努力目標，今年維持原計畫。

宜蘭縣政府今舉辦重陽節慶祝活動，邀請員山鄉100歲的林阿南，以及頭城鎮101歲的林桂英擔任百歲人瑞代表。

林桂英家中從事工程事業，年輕時跟隨夫家打拼，造橋鋪路，還參與過金面往北宜公路聯絡道工程；林阿南則是世代務農，多年來維持日出而作，日落而息的生活。

兩人今被選為百歲人瑞典範代表，由縣長林姿妙致贈8600元敬老禮金、金鎖片、敬老專輯及防滑墊等，感謝長輩付出。

根據縣府規劃，宜蘭縣90歲至99歲長者，今年重陽節都能領到600元紅包，原住民身分則放寬80歲，預計有3643人受惠，若是百歲人瑞，則可領8600元禮金，總金額共約285萬元。

由於先前縣府擬在今年重陽節加碼敬老津貼，調高百歲人瑞禮金至2萬元，90至99歲長者則調至2000元，在宜蘭引起熱議。縣長林姿妙今澄清，相關計畫還在研議中，今年預算是去年編列，她會再努力。

社會處長林蒼蔡補充，明年是否增加重陽敬老津貼，要檢視明年預算狀況，但會是縣府努力的目標，也需要縣議會的支持，相關計畫都還在研議中。

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