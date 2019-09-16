莊競程拚艱困選區 藝術家提供陳水扁簽名畫作打氣

2019-09-16 12:52

〔記者張菁雅／台中報導〕台中市立委選舉第5選區（北、北屯區）是民進黨的艱困選區，民進黨徵召交通大學助理教授莊競程參選。台中市建築師兼藝術家羅榮源特別提供畫作「乘風破浪」、「曙光」掛在莊競程的競選總部，鼓勵他在艱困的局面中，能乘風破浪、迎向光明。其中「曙光」畫作更有前總統陳水扁的親筆簽名，也成為總部的打卡熱點。

羅榮源喜歡到世界各地旅遊寫生，他的畫作用色鮮豔、畫風自由，30年前因展露藝術天份，被老師鼓勵離開建築系往藝術領域發展，開始創作之路。羅榮源曾擔任第1屆台中市建築師公會理事長，更在綠概念藝術創作上嶄露頭角，作品在網路上被頻繁轉載，更被粉絲封為「綠概念藝術之父」。

羅榮源表示，「乘風破浪」畫作中，以藍、綠、白、紅色彩呈現，象徵著現今政治生態，一隻鯉魚奮力向前游，也代表不管處境多麼艱難，仍舊要乘風破浪，努力向上。畫作「曙光」則以不同光影呈現，代表希望與光明，也期勉莊競程努力不懈，最後一定會贏來光明與勝利。此外，「曙光」更獲得陳水扁的簽名，為這幅畫作增加不少光彩。

莊競程表示，他一定會依循畫作的精神，努力勤跑基層，希望能用他在生醫領域的專業造福鄉里，雖然北、北屯區是民進黨的艱困選區，尤其對新人來說，更是艱鉅的挑戰，但最近他在地方拜訪時，很多民眾反映厭倦政治惡鬥，希望看到一位沒有太多政治味的素人，又具專業學識的人幫他們發言，這讓他對選戰充滿信心。

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