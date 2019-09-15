每天「跟高雄做夥」 蔡英文：高雄人你們很有影響力耶！

2019-09-15 20:35

〔記者王榮祥／高雄報導〕總統蔡英文今天與府秘書長陳菊、行政院副院長陳其邁，前往高雄苓雅區港口慈濟宮參拜，受到鄉親熱情歡迎；她致詞時笑說，她雖然人多在台北，但每天都「跟高雄做夥」，有行政院長陳其邁、總統府秘書長陳菊，「高雄人、你們真的很有影響力耶」，全場立刻湧現掌聲。

蔡英文今天在高雄走訪4處廟宇，第4站前往苓雅區港口慈濟宮參拜，總統府秘書長陳菊，以及李昆澤、許智傑、趙天麟、劉世芳等立委也同場。

她致詞時指出，雖然去年11月24日（選舉）沒成功，但政府依然關心高雄，高雄的發展、高雄的大小事，中央政府做得到的都會去做。

她表示，雖然自己多在台北，但每天都「跟高雄做伙」，包括陳其邁、菊姐，她笑說：「高雄人、你們真的很有影響力耶」，並形容陳其邁像是「住高雄」的行政院副院長，現場頓時湧現掌聲。

小英致詞過程中，支持者與鄉親屢屢喊話「蔡英文我愛你」、「總統加油」，讓小英幾度中斷，但她卻開心的說，鄉親真的很熱情，「這是最近演講被打斷最多次的一次」，又引發全場笑聲。

小英也向高雄鄉親喊話，明年一月就要投票，這次選舉對台灣未來發展是很重要的一次，台灣人要選哪條路走、是很重要的選擇，選對的路，世世代代的台灣人都會享有民主自由，絕對不要投錯票。

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