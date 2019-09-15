繳出執政成績單 蔡英文：長照2.0預算達400億

2019-09-15 19:42

〔記者方志賢／高雄報導〕總統蔡英文今到三民區明聖宮白龍庵參拜，熱情支持者擠爆廟埕，她致詞表示，過去3年執政已打好基礎，現在可繳出漂亮成績單，3年前接手時長照預算50億，明年長照2.0的預算達到400億，可全力照顧老年人，減少年輕人負擔。

總統蔡英文今偕同府秘書長陳菊、行政院副院長陳其邁，立委管碧玲、李昆澤，高市議員康裕成、邱俊憲、何權峰等人到三民區明聖宮白龍庵參拜。

蔡英文表示，過去3年執政是為台灣打基礎，打基礎很困難、很吵，也會得罪人，但基礎已打好，可維持未來10年的發展，執政成績也逐漸出來，包括減稅、基本工資調漲、托嬰托育補助，基礎建設、國防自主一項項都繳出成績單。

蔡英文說，現在政府是改革、建設及會照顧大家的政府，會照顧年輕人、老年人，2016年她剛接手時，長照預算只有50億，明年長照2.0預算是400億，沒有加稅，也沒有課增特別費用，是努力省下來的，未來能讓老人在家裡、社區或住宿型機構獲得很好照顧，並減少年輕人的負擔。

蔡英文強調，因為經濟有發展，稅收增加，用來做福利照顧台灣人民，不僅為人民減稅，而且沒有債留子孫，明年預算是22年來首度平衡預算，也就是年度預算歲出歲入平衡，不借債、不舉債。

蔡英文拜託選民，明年1月11日不要做錯決定，選一個會做事，負責任的政府，而且能堅守主權、維護民主自由的政府，因此明年的選擇很清楚，總統選蔡英文，三民區立委投給李昆澤，高雄市立委讓民進黨揮出全壘打。

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