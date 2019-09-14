台灣勇敢往前衝 蔡英文談政績笑稱：因為蘇貞昌很兇

2019-09-14 17:16

〔記者楊金城／台南報導〕總統蔡英文、民進黨台南市第一選區立委參選人賴惠員今天下午成立台南市溪北醫界及台南畜牧產業後援會，由蔡英文授旗成軍。蔡英文細數政績，指今年是台灣投資大爆發的一年，台灣今年經濟成長率被預測是亞洲四小龍的第一名，還笑說，行政院長蘇貞昌「很兇」，大家只有勇敢往前衝。

台南市第一選區民進黨立委初選後的黨內整合遇上困難，台南市醫界聯盟成立民進黨立委後援會時「6缺1」，只有賴惠員未出席，引起外界議論，結果今天下午蔡英文第一個站台助選給了賴惠員，民進黨主席卓榮泰也向在場後援會喊話，民進黨一向團結，下屆總統大選不僅蔡英文連任，南市6席立委也會全壘打，拼國會席次過半。

蔡英文致詞時細數政績，她說，中美貿易大戰，台商持續回流，今年返台投資迄今累積新台幣6000億元，外商也一直加碼投資，也預測台灣2019全年經濟成長率是四小龍第一名，台灣總體經濟是最穩定的，並且是四大創新王國之一。

蔡英文表示，今年是台灣投資大爆發的一年，以前都是資金流出，現在投資回流，這是台灣最關鍵的轉捩點，台灣要善用國際情勢，做好台灣的投資環境，政策修改法律，讓台灣變成一個很活潑的商業環境，可創新，也能投資。

台商回流，不少投資案選在台南，蔡英文還打趣稱，台南人一定會是那隻「鴨子」，因為「春江水暖，鴨先知」。

蔡英文也說，除了打造投資、維持出口穩定，國內內需做起來也很重要，行政團隊及立法院都很認真，尤其前瞻基礎建設經費在立院不斷電地審查，當時在野黨反對，如今反對的人都在爭取預算。

蔡英文說，剛執政時確實有點手忙腳亂，因為要做很多事和改革，但政府不斷地調整執政，做得更好，現在的執政團隊很有效率，像非洲豬瘟只有台灣未淪陷，讓台灣畜牧業鬆了一口氣，連1990年代口蹄疫也終於拔針了，順利的話，台灣豬肉明年就能出口。

蔡英文說，因為行政院長蘇貞昌「很兇」，大家只好勇敢往前衝，台灣也因此勇敢往前衝，過去3年打下的基礎，支撐台灣未來10年的發展，打好的基礎正顯現出來。

蔡英文也要台南人在明年大選力拼嘉義縣，爭取蔡英文得票率全國第一名，她向在場後援會說也要看賴惠員的得票。

蔡總統今天下午除了為賴惠員授旗造勢，還到鹽水護庇宮上香、參訪將軍區康那香不織布創意王國，晚上則將趕往後壁區出席黃家古厝音樂會。

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