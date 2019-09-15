韓酸拜廟沒人氣 小英妙回︰你們都看到人潮 就不回答了

2019-09-15 16:03

〔記者方志賢／高雄報導〕總統蔡英文今下午到三民區明聖宮白龍庵參拜，展現高人氣，現場湧入4、500人，熱情支持者擠爆廟埕，蔡英文受訪時也強調，宮廟是人民聚集最多的地方，她利用到宮廟拜拜的機會，向人民說明國政，不論人多人少都要誠懇以對，畢竟每個人都是國民，都是總統要去照顧的。

蔡英文由總統府秘書長陳菊、行政院副院長陳其邁及立委李昆澤、管碧玲等人陪同到三民區明聖宮白龍庵參香，會後接受媒體聯訪，對於柯文哲批她把兩岸關係弄僵，要她專心於國政，蔡英文表示，「柯市長講這些話已經不是第一次，他反覆地問，我反覆回答，只要看我過去的回答即可，事實上他講這些都沒意義。」

對於地下賭盤開出蔡英文讓韓國瑜30萬票，蔡英文說，賭盤的事她不清楚，但還是全力衝刺，集結最大的支持力量。

外傳外交下一個斷交國家是海地，蔡英文說，海地的情況還是正常，隨時注意發展，目前掌握的狀況還是正常。

媒體再度關心「蔡賴配」是否可能？蔡英文說她再給個標準答案，就是黨內溝通是順暢的，黨是團結的，在最適當的時間推出最佳組合。

媒體問高雄市長韓國瑜昨在台中酸說蔡英文跑宮廟都沒有人氣，但事實上不是這樣，因為宮廟現場人潮爆滿，蔡英文說「哪你們都看到了，這就不用回答了」，旁邊民眾代答說「是人山人海」。

蔡英文強調，跑宮廟的行程是很重要的，是她工作的一部分，宮廟是人民聚集最多的地方，利用到宮廟拜拜的機會，向大家說明國政，也親自感受民眾對國家政事的感覺。

蔡英文說，高雄人都很熱情，她最近安排宮廟、教會的行程，就是要到台灣各地去接觸不同領域民眾，充分了解大家想法，這是國政很重要的一部分，簡單講就是「接地氣」，不論人多人少都要誠懇以對，畢竟每個人都是國民，都是總統要去照顧的。

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