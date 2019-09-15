韓酸拜廟沒人氣 小英妙回︰你們都看到人潮 就不回答了
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總統蔡英文今下午到三民區明聖宮白龍庵參拜，展現高人氣，熱情支持者擠爆廟埕。（記者張忠義攝）

總統蔡英文今下午到三民區明聖宮白龍庵參拜，展現高人氣，熱情支持者擠爆廟埕。（記者張忠義攝）

2019-09-15 16:03

〔記者方志賢／高雄報導〕總統蔡英文今下午到三民區明聖宮白龍庵參拜，展現高人氣，現場湧入4、500人，熱情支持者擠爆廟埕，蔡英文受訪時也強調，宮廟是人民聚集最多的地方，她利用到宮廟拜拜的機會，向人民說明國政，不論人多人少都要誠懇以對，畢竟每個人都是國民，都是總統要去照顧的。

蔡英文總統由總統府秘書長陳菊等人陪同到三民區明聖宮白龍庵參香。（記者張忠義攝）

蔡英文總統由總統府秘書長陳菊等人陪同到三民區明聖宮白龍庵參香。（記者張忠義攝）

蔡英文由總統府秘書長陳菊、行政院副院長陳其邁及立委李昆澤、管碧玲等人陪同到三民區明聖宮白龍庵參香，會後接受媒體聯訪，對於柯文哲批她把兩岸關係弄僵，要她專心於國政，蔡英文表示，「柯市長講這些話已經不是第一次，他反覆地問，我反覆回答，只要看我過去的回答即可，事實上他講這些都沒意義。」

總統蔡英文在行政院副院長陳其邁及立委李昆澤、管碧玲等人陪同到三民區明聖宮白龍庵參香。（記者張忠義攝）

總統蔡英文在行政院副院長陳其邁及立委李昆澤、管碧玲等人陪同到三民區明聖宮白龍庵參香。（記者張忠義攝）

對於地下賭盤開出蔡英文讓韓國瑜30萬票，蔡英文說，賭盤的事她不清楚，但還是全力衝刺，集結最大的支持力量。

外傳外交下一個斷交國家是海地，蔡英文說，海地的情況還是正常，隨時注意發展，目前掌握的狀況還是正常。

媒體再度關心「蔡賴配」是否可能？蔡英文說她再給個標準答案，就是黨內溝通是順暢的，黨是團結的，在最適當的時間推出最佳組合。

媒體問高雄市長韓國瑜昨在台中酸說蔡英文跑宮廟都沒有人氣，但事實上不是這樣，因為宮廟現場人潮爆滿，蔡英文說「哪你們都看到了，這就不用回答了」，旁邊民眾代答說「是人山人海」。

蔡英文強調，跑宮廟的行程是很重要的，是她工作的一部分，宮廟是人民聚集最多的地方，利用到宮廟拜拜的機會，向大家說明國政，也親自感受民眾對國家政事的感覺。

蔡英文說，高雄人都很熱情，她最近安排宮廟、教會的行程，就是要到台灣各地去接觸不同領域民眾，充分了解大家想法，這是國政很重要的一部分，簡單講就是「接地氣」，不論人多人少都要誠懇以對，畢竟每個人都是國民，都是總統要去照顧的。

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