蘭展掀波…中市府「割稻尾」 恐讓台南人拳頭硬了

2019-09-15 09:49

〔記者唐在馨／台中報導〕世界蘭花會議暨展覽將在明年於台中舉行，事實上當年這場會議的主辦權曾引起台北，台南及台中3城市競爭，當時的台中市長林佳龍還跟台南代理市長李孟諺達成「城市合作」的共識，政壇人士說，沒想到盧市府上台後「割稻尾」，一番眨抑的說詞，恐怕也會傷了未來的城市合作。

台中市爭取到的世界蘭花會議及展覽，是3年舉辦1次，當年原本是台北市長柯文哲要爭取，因為台南已連辦多屆台南國際蘭展，地方人士期待下台南也爭取主辦，而台中市則因正在籌辦花博，加入爭取行列，最後因為台中要辦花博，蘭協決定把這個主辦權交給台中。

不過，當時的台中市長林佳龍以及台南的代理市長李孟諺，對此曾分別表示，由於同一時期台南辦蘭展，台中辦蘭花會議，2個城市可以共同合作，共邀外賓買主，共同宣傳，讓2個城市共存共榮，而由目前看來2個展覽的確期程有重疊，可見當初城市之間的確有默契及合作。

未料，今天傳出台中市政府盧團隊承接了林佳龍爭取到的蘭花會議，竟然又說出「台中才是國際級的，台南的沒有國際認證」，地方人士憂心，其實台南佔有6分之1世界蘭花市場，台南國際蘭展更是舉辦了15年具有歷史的展覽，中市府應該全力爭取合作，但這番說詞恐怕會造成心結，未來如何合作？有待觀察。

對此，台中市政府農業局長蔡精強今天表示，台中世界蘭展由世界蘭花發展基金會認證授權，台南國際蘭展則是國內基於產業需要由台灣蘭花產銷發展協會舉辦，2活動均於明年3月舉辦。台中世界蘭展將展出多國蘭花，學術單位、商業團體及業餘蘭花玩家均不必出國，在台中就能一次飽覽豐富蘭花品種，預期將吸引大批人潮，帶動台中城市觀光，貿易洽談會議也有助台中農業經濟發展。

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