韓國瑜拜廟跟風戴神帽 卻提出這個要求...

2019-09-14 17:44

〔記者蔡淑媛／台中報導〕鴻海創辦人郭台銘戴上立院前院長王金平致贈的「埔鹽順澤宮」宮廟帽，被稱為神帽一砲而紅，國民黨總統提名參選人韓國瑜今天參拜豐原慈濟宮時，立委江啟臣也贈送「慈濟宮豐原媽」進香帽，呼籲支持國民黨唯一提名人，與郭台銘互別苗頭，韓國瑜立刻戴上卻說「對禮物有要求，帽子下能用個假髮嗎？」

江啟臣陪同韓國瑜參拜慈濟宮，致辭時說要送上禮物，「最近宮廟帽很流行」隨後拿出紅色的「慈濟宮豐原媽」宮廟帽，要韓國瑜載上「這是豐原媽」、「戴上去代表你是唯一」向選民喊話，唯一支持國民黨提名的韓國瑜。

韓國瑜立刻戴上宮廟帽，現場支持者也一陣歡呼，但他說「送我禮物，我可以主動提出要求嗎？」、「帽子用個假髮！」

韓國瑜致辭前發揮母雞功能，唱名同行立委顏寬恆、沈智慧等人輔選，他說從早上8點多開始拜廟，到了豐原人更多，強調人心思變，命運掌握在選票，選票在手上，指人民過去過得辛苦，大家虛累累，蔡英文再執政，不知命運會如何，希望讓台中的立委全壘打。

韓國瑜今天到台中造勢，瘋狂拜廟21場，到了12場豐原慈濟宮遲到近半小時，為了趕行程，又或許怕再說錯話，批執政吊車尾推前朝遭天下雜誌打臉，行程快閃，參拜、簡短致辭，不到20分鐘快速閃人。

相關影音

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法